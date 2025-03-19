Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 613Б Могилев — Солигорск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Могилев — Солигорск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Могилев 1
06:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Быхов
07:20
07:22
46 км.
0 ч. 44 мин.
Рогачев
08:06
08:08
94 км.
1 ч. 30 мин.
Красный Берег
08:44
08:45
117 км.
2 ч. 8 мин.
Бобруйск
09:18
09:21
161 км.
2 ч. 42 мин.
Осиповичи 1
09:54
10:16
201 км.
3 ч. 18 мин.
Дараганово
10:39
10:40
218 км.
4 ч. 3 мин.
Старые Дороги
11:01
11:02
239 км.
4 ч. 25 мин.
Уречье
11:32
11:34
265 км.
4 ч. 56 мин.
Некраши
11:50
11:51
279 км.
5 ч. 14 мин.
Слуцк
12:06
12:08
291 км.
5 ч. 30 мин.
Калий 3
12:30
12:31
307 км.
5 ч. 54 мин.
Солигорск
12:46
315 км.
6 ч. 10 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Могилев → Солигорск Распечатать расписание поезда