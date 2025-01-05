Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 613Ф Могилев — Гомель (Беларусь). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:13
3 ч. 4 мин.
20:17
Маршрут следования поезда 613Ф Могилев — Гомель (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Могилев — Гомель (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Могилев 1
17:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Быхов
17:57
17:58
46 км.
0 ч. 44 мин.
Рогачев
18:33
18:34
94 км.
1 ч. 20 мин.
Жлобин
19:02
19:05
116 км.
1 ч. 49 мин.
Буда-Кошелевская
19:33
19:34
156 км.
2 ч. 20 мин.
Гомель
Пассажирский
20:17
198 км.
3 ч. 4 мин.
