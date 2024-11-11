Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 613Н Барнаул — Карасук.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 613Н Барнаул — Карасук на карте со всеми остановками
Расписание поезда Барнаул — Карасук с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барнаул
16:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Штабка
17:12
17:17
24 км.
0 ч. 30 мин.
Сарайский
17:34
17:36
39 км.
0 ч. 52 мин.
Ребриха
18:48
19:03
103 км.
2 ч. 6 мин.
Паново
19:19
19:21
114 км.
2 ч. 37 мин.
Подстепный
19:36
19:37
128 км.
2 ч. 54 мин.
Корчино
19:56
20:01
147 км.
3 ч. 14 мин.
Овечкино
20:27
20:52
171 км.
3 ч. 45 мин.
Гилевка
21:20
21:25
200 км.
4 ч. 38 мин.
Леньки
21:50
21:52
224 км.
5 ч. 8 мин.
Новоблаговещенка
22:32
22:47
263 км.
5 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 51км
23:12
23:13
283 км.
6 ч. 30 мин.
Яготинская
23:23
23:24
290 км.
6 ч. 41 мин.
Остановочный пункт 24км
23:49
23:50
309 км.
7 ч. 7 мин.
Кильты
00:02
00:03
318 км.
7 ч. 20 мин.
Кулунда
00:20
00:50
332 км.
7 ч. 38 мин.
Табуны
01:17
01:22
356 км.
8 ч. 35 мин.
Славгород
01:48
02:06
381 км.
9 ч. 6 мин.
Красный Дол
02:28
02:29
399 км.
9 ч. 46 мин.
Бурла
02:54
02:59
424 км.
10 ч. 12 мин.
Мирман
03:10
03:11
435 км.
10 ч. 28 мин.
Чуманский
03:22
03:23
447 км.
10 ч. 40 мин.
Карасук 1
03:46
471 км.
11 ч. 4 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Барнаул → Карасук Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Кондиционеры нужны срочно, невозможно было дышать. Не проветривалось весь путь. Старые вагоны пора убрать. Ну, сколько это можно? Терпеть нет ни каких сил!!! Это не поезд, а адская пытка ну кого хватит на это нервов? Так мало этого еще и окна нет возможности открыть!!!
Ну и понятно, что рдж на всех пассажиров наплевать поэтому говорят только читаными текстами, а не своими словами, своими словами уже ошибка даже если все правильно. Поэтому и долго ждете ответа, потому что ищем ответ на вопрос в так называемой "базе знаний" а там все разбросано и фиг запомнишь, что где находится.
Хорошее обслуживание, чистота соблюдена в вагоне повсеместно. Цены бюрократические. Впервые пользовалась услугами РЖД, поездка оставила приятное впечатление. Быстро и с комфортом. Ну просто десять из десяти. Проводники знают, что делают.
Плацкартный вагон — это вагон прошлого века, доработанный не в пользу пассажиров. Если быть точнее, то с одной стороны вагона купе проводника, как было раньше, с другой стороны 2 туалета, а раньше был один. Пространство для второго взяли из вагона, "урезав" полки для пассажиров на боковых местах! Человек с ростом 1м80см уже не помещается на боковом спальном месте! "Спасибо" инженерам из РЖД!!! Спать, подогнув ноги или голову... Об этом могли хотя бы предупредить при покупке билетов? А если бы у меня рост был 1м90см?
Хочу выразить без граничную благодарность нашем проводникам. Кристине и Лене. Девушки опрятные с иголочки видно начитанные и умные. Ухаживают за каждым пассажиром чувствуют что это их долг. Ну просто красавицы. Чтоб в каждом вагоне были такие умницы.