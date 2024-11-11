Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 614Й Сибай — Уфа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 614Й Сибай — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сибай — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сибай
16:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Альмухамедово
16:31
16:32
33 км.
0 ч. 31 мин.
Сухое Озеро
16:52
16:53
49 км.
0 ч. 52 мин.
Пещерная
17:12
17:13
61 км.
1 ч. 12 мин.
Красная Башкирия
17:34
17:35
76 км.
1 ч. 34 мин.
Магнитогорск
Пассажирский
17:52
18:55
85 км.
1 ч. 52 мин.
Смеловская
19:17
19:18
102 км.
3 ч. 17 мин.
Ташбулатово
19:30
19:32
111 км.
3 ч. 30 мин.
Новоабзаково
19:59
20:04
132 км.
3 ч. 59 мин.
Урал-Тау
20:31
20:52
151 км.
4 ч. 31 мин.
Укшук
21:09
21:10
158 км.
5 ч. 9 мин.
Белорецк
21:26
22:03
168 км.
5 ч. 26 мин.
Юша
22:50
22:52
205 км.
6 ч. 50 мин.
Инзер
23:31
00:06
230 км.
7 ч. 31 мин.
Приуралье
01:39
01:49
289 км.
9 ч. 39 мин.
Карламан
02:17
02:27
316 км.
10 ч. 17 мин.
Уршак
03:02
03:04
346 км.
11 ч. 2 мин.
Дема
03:35
03:37
361 км.
11 ч. 35 мин.
Уфа
03:54
370 км.
11 ч. 54 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Сибай → Уфа Распечатать расписание поезда