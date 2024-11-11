Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 614Н Карасук — Барнаул на карте со всеми остановками
Расписание поезда Карасук — Барнаул с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Карасук 1
15:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чуманский
15:44
15:45
24 км.
0 ч. 24 мин.
Мирман
15:56
15:57
36 км.
0 ч. 36 мин.
Бурла
16:09
16:14
47 км.
0 ч. 49 мин.
Красный Дол
16:39
16:42
72 км.
1 ч. 19 мин.
Славгород
17:02
17:20
90 км.
1 ч. 42 мин.
Табуны
17:47
17:52
115 км.
2 ч. 27 мин.
Кулунда
18:19
19:04
139 км.
2 ч. 59 мин.
Кильты
19:22
19:23
153 км.
4 ч. 2 мин.
Остановочный пункт 24км
19:34
19:35
162 км.
4 ч. 14 мин.
Яготинская
20:00
20:01
181 км.
4 ч. 40 мин.
Остановочный пункт 51км
20:11
20:12
188 км.
4 ч. 51 мин.
Новоблаговещенка
20:36
20:51
208 км.
5 ч. 16 мин.
Леньки
21:30
22:03
247 км.
6 ч. 10 мин.
Гилевка
22:31
22:49
271 км.
7 ч. 11 мин.
Овечкино
23:18
23:34
300 км.
7 ч. 58 мин.
Корчино
23:59
00:10
324 км.
8 ч. 39 мин.
Подстепный
00:30
00:31
343 км.
9 ч. 10 мин.
Паново
00:50
00:58
357 км.
9 ч. 30 мин.
Ребриха
01:13
01:28
368 км.
9 ч. 53 мин.
Сарайский
02:36
02:38
432 км.
11 ч. 16 мин.
Штабка
02:53
02:55
447 км.
11 ч. 33 мин.
Барнаул
03:17
471 км.
11 ч. 57 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Чисто и уютно, проводники не хамят. Постели свежие, свет в плацкарте или в купе не давит на глаза. Клозеты работают даже на узловых станциях, потому что они био. Проводники всегда опрятно выглядят и с удовольствием отвечают на любые вопросы. В поездах безопасно, потому что в бригаде ездят сотрудники полиции, а это значит, что шансы встретить пьяное быдло минимальные.
Я очень часто езжу на поездах, но такое отношения, обслуживание, чистоту и порядок я не видел ни где, и самое главное, что мне понравилось в этой поездке: проводницы не грубили и не относились по-хамски, очень внимательные, огромное спасибо за эту по ездку, мне очень понравилось, поездка прошла замечательна.
Только на следующий день я поняла, что оставила в поезде флешку. Позвонила на горячую линию, оператор сказал, чтоб онлайн заполнила заявление и потом со мной свяжутся. Я так и сделала, ничего трудного не было. Через 9 часов мне позвонила девушка и меня обрадовала, что флешку нашли. Через трое суток она была в моих руках. Спасибо Вам большое.
Сервис отличный, ребенок перед поездкой сломал ногу, нам нужно было переехать с одного вокзала на другой, разница между поездами была все час. Обратились за помощью маломобильным людям, ОЧЕНЬ быстро организовали нам перевозку ребенка, на вокзале встретили и посадили на другой поезд. И всё бесплатно.
Мы с мужем выражаем огромную благодарность персоналу нашего вагона и начальнику поезда. Чистое постельное белье, полотенце. Чистый туалет. Неожиданно приятное предоставление тапочек, зубной щетки, зубной пасты. Неоднократное наведение чистоты в вагоне.