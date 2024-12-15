Маршрут следования и продажа билетов
09:28
3 ч. 28 мин.
44
Маршрут следования поезда 6166 Голицыно — Дубна (ст. Большая Волга) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Голицыно — Дубна (ст. Большая Волга) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Голицыно
09:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вязема
09:32
09:32
2 км.
0 ч. 4 мин.
Жаворонки
09:36
09:36
6 км.
0 ч. 8 мин.
Перхушково
09:41
09:42
11 км.
0 ч. 13 мин.
Пионерская
09:44
09:44
12 км.
0 ч. 16 мин.
Отрадное
09:47
09:47
14 км.
0 ч. 19 мин.
Одинцово
09:50
09:51
16 км.
0 ч. 22 мин.
Баковка
09:55
09:55
18 км.
0 ч. 27 мин.
Сколково
09:58
09:58
20 км.
0 ч. 30 мин.
Немчиновка
10:01
10:02
22 км.
0 ч. 33 мин.
Сетунь
10:04
10:04
23 км.
0 ч. 36 мин.
Рабочий Поселок
10:06
10:07
24 км.
0 ч. 38 мин.
Кунцевская
10:09
10:10
26 км.
0 ч. 41 мин.
Славянский Бульвар
10:12
10:13
27 км.
0 ч. 44 мин.
Фили
10:17
10:18
30 км.
0 ч. 49 мин.
Тестовская
Москва-Сити, Мцд-1
10:20
10:21
31 км.
0 ч. 52 мин.
Беговая
10:24
10:25
33 км.
0 ч. 56 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
10:30
10:31
34 км.
1 ч. 2 мин.
Москва Савеловская
10:36
10:37
36 км.
1 ч. 8 мин.
Тимирязевская
10:43
10:43
38 км.
1 ч. 15 мин.
Остановочный пункт Петровско-Разумовская
10:46
10:47
139 км.
1 ч. 18 мин.
Окружная
10:49
10:50
242 км.
1 ч. 21 мин.
Дегунино
10:52
10:52
244 км.
1 ч. 24 мин.
Бескудниково
10:54
10:55
245 км.
1 ч. 26 мин.
Лианозово
10:58
10:58
246 км.
1 ч. 30 мин.
Марк
11:00
11:01
247 км.
1 ч. 32 мин.
Новодачная
11:03
11:04
249 км.
1 ч. 35 мин.
Долгопрудная
11:06
11:06
250 км.
1 ч. 38 мин.
Водники
11:08
11:09
251 км.
1 ч. 40 мин.
Хлебниково
11:11
11:12
253 км.
1 ч. 43 мин.
Шереметьевская
11:14
11:14
254 км.
1 ч. 46 мин.
Лобня
11:18
11:18
257 км.
1 ч. 50 мин.
Катуар
11:25
11:26
265 км.
1 ч. 57 мин.
Икша
11:34
11:35
274 км.
2 ч. 6 мин.
Дмитров
11:50
11:51
292 км.
2 ч. 22 мин.
Каналстрой
11:57
11:58
297 км.
2 ч. 29 мин.
Вербилки
12:14
12:16
314 км.
2 ч. 46 мин.
Соревнование
12:24
12:24
322 км.
2 ч. 56 мин.
Запрудная
12:29
12:29
326 км.
3 ч. 1 мин.
Темпы
12:37
12:37
336 км.
3 ч. 9 мин.
Мельдино
12:40
12:41
339 км.
3 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 119км
12:45
12:45
342 км.
3 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 122км
12:48
12:49
344 км.
3 ч. 20 мин.
Большая Волга
12:56
349 км.
3 ч. 28 мин.
