Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6185 Дубна — Кубинка.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 6185 Дубна — Кубинка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Дубна — Кубинка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Дубна
09:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Большая Волга
09:59
10:02
4 км.
0 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 122км
10:06
10:07
9 км.
0 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 119км
10:10
10:10
11 км.
0 ч. 22 мин.
Мельдино
10:14
10:15
14 км.
0 ч. 26 мин.
Темпы
10:18
10:18
17 км.
0 ч. 30 мин.
Запрудная
10:26
10:26
27 км.
0 ч. 38 мин.
Соревнование
10:32
10:37
31 км.
0 ч. 44 мин.
Вербилки
10:48
10:58
39 км.
1 ч. 0 мин.
Дмитров
11:19
11:20
61 км.
1 ч. 31 мин.
Яхрома
11:25
11:26
66 км.
1 ч. 37 мин.
Турист
11:31
11:31
70 км.
1 ч. 43 мин.
Морозки
11:35
11:35
74 км.
1 ч. 47 мин.
Икша
11:39
11:40
78 км.
1 ч. 51 мин.
Катуар
11:48
11:49
87 км.
2 ч. 0 мин.
Депо
11:54
11:55
94 км.
2 ч. 6 мин.
Лобня
11:57
11:58
95 км.
2 ч. 9 мин.
Шереметьевская
12:02
12:03
98 км.
2 ч. 14 мин.
Хлебниково
12:05
12:05
99 км.
2 ч. 17 мин.
Водники
12:08
12:08
101 км.
2 ч. 20 мин.
Долгопрудная
12:10
12:11
102 км.
2 ч. 22 мин.
Новодачная
12:13
12:13
103 км.
2 ч. 25 мин.
Марк
12:16
12:17
105 км.
2 ч. 28 мин.
Лианозово
12:18
12:19
106 км.
2 ч. 30 мин.
Бескудниково
12:22
12:22
107 км.
2 ч. 34 мин.
Дегунино
12:24
12:25
108 км.
2 ч. 36 мин.
Окружная
12:27
12:28
110 км.
2 ч. 39 мин.
Остановочный пункт Петровско-Разумовская
12:30
12:31
213 км.
2 ч. 42 мин.
Тимирязевская
12:33
12:34
314 км.
2 ч. 45 мин.
Москва Савеловская
12:40
12:41
316 км.
2 ч. 52 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
12:46
12:47
318 км.
2 ч. 58 мин.
Беговая
12:51
12:52
319 км.
3 ч. 3 мин.
Тестовская
Москва-Сити, Мцд-1
12:55
12:56
321 км.
3 ч. 7 мин.
Фили
12:58
12:59
322 км.
3 ч. 10 мин.
Славянский Бульвар
13:03
13:04
325 км.
3 ч. 15 мин.
Кунцевская
13:06
13:07
326 км.
3 ч. 18 мин.
Рабочий Поселок
13:10
13:10
328 км.
3 ч. 22 мин.
Сетунь
13:12
13:13
329 км.
3 ч. 24 мин.
Немчиновка
13:15
13:15
330 км.
3 ч. 27 мин.
Сколково
13:18
13:19
332 км.
3 ч. 30 мин.
Баковка
13:21
13:22
334 км.
3 ч. 33 мин.
Одинцово
13:25
13:26
336 км.
3 ч. 37 мин.
Отрадное
13:29
13:30
338 км.
3 ч. 41 мин.
Пионерская
13:32
13:33
340 км.
3 ч. 44 мин.
Перхушково
13:35
13:35
341 км.
3 ч. 47 мин.
Здравница
13:38
13:38
343 км.
3 ч. 50 мин.
Жаворонки
13:42
13:42
346 км.
3 ч. 54 мин.
Дачное
13:44
13:45
348 км.
3 ч. 56 мин.
Малая Вязема
13:47
13:48
350 км.
3 ч. 59 мин.
Голицыно
13:51
13:52
352 км.
4 ч. 3 мин.
Сушкинская
13:58
13:58
359 км.
4 ч. 10 мин.
Петелино
14:02
14:03
362 км.
4 ч. 14 мин.
Часцовская
14:05
14:06
364 км.
4 ч. 17 мин.
Портновская
14:09
14:09
366 км.
4 ч. 21 мин.
Кубинка 1
14:15
369 км.
4 ч. 27 мин.
