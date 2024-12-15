Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6188 Голицыно — Дубна на карте со всеми остановками
Расписание поезда Голицыно — Дубна с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Голицыно
11:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вязема
11:54
11:55
2 км.
0 ч. 4 мин.
Дачное
11:57
11:58
4 км.
0 ч. 7 мин.
Жаворонки
12:00
12:00
6 км.
0 ч. 10 мин.
Здравница
12:04
12:04
9 км.
0 ч. 14 мин.
Перхушково
12:07
12:07
11 км.
0 ч. 17 мин.
Пионерская
12:09
12:10
12 км.
0 ч. 19 мин.
Отрадное
12:12
12:13
14 км.
0 ч. 22 мин.
Одинцово
12:16
12:17
16 км.
0 ч. 26 мин.
Баковка
12:20
12:20
18 км.
0 ч. 30 мин.
Сколково
12:23
12:23
20 км.
0 ч. 33 мин.
Немчиновка
12:26
12:27
22 км.
0 ч. 36 мин.
Сетунь
12:29
12:29
23 км.
0 ч. 39 мин.
Рабочий Поселок
12:31
12:32
24 км.
0 ч. 41 мин.
Кунцевская
12:34
12:35
26 км.
0 ч. 44 мин.
Славянский Бульвар
12:37
12:38
27 км.
0 ч. 47 мин.
Фили
12:42
12:43
30 км.
0 ч. 52 мин.
Тестовская
Москва-Сити, Мцд-1
12:45
12:46
31 км.
0 ч. 55 мин.
Беговая
12:49
12:50
33 км.
0 ч. 59 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
12:55
12:56
34 км.
1 ч. 5 мин.
Москва Савеловская
13:01
13:02
36 км.
1 ч. 11 мин.
Тимирязевская
13:08
13:08
38 км.
1 ч. 18 мин.
Остановочный пункт Петровско-Разумовская
13:11
13:12
139 км.
1 ч. 21 мин.
Окружная
13:14
13:15
242 км.
1 ч. 24 мин.
Дегунино
13:17
13:17
244 км.
1 ч. 27 мин.
Бескудниково
13:19
13:20
245 км.
1 ч. 29 мин.
Лианозово
13:23
13:23
246 км.
1 ч. 33 мин.
Марк
13:25
13:26
247 км.
1 ч. 35 мин.
Новодачная
13:28
13:29
249 км.
1 ч. 38 мин.
Долгопрудная
13:31
13:31
250 км.
1 ч. 41 мин.
Водники
13:33
13:34
251 км.
1 ч. 43 мин.
Хлебниково
13:36
13:37
253 км.
1 ч. 46 мин.
Шереметьевская
13:39
13:39
254 км.
1 ч. 49 мин.
Лобня
13:43
13:44
257 км.
1 ч. 53 мин.
Депо
13:46
13:46
258 км.
1 ч. 56 мин.
Катуар
13:52
13:53
265 км.
2 ч. 2 мин.
Икша
14:01
14:02
274 км.
2 ч. 11 мин.
Морозки
14:06
14:07
278 км.
2 ч. 16 мин.
Турист
14:10
14:11
282 км.
2 ч. 20 мин.
Яхрома
14:16
14:16
286 км.
2 ч. 26 мин.
Дмитров
14:22
14:24
291 км.
2 ч. 32 мин.
Каналстрой
14:31
14:35
296 км.
2 ч. 41 мин.
Остановочный пункт имени Барсученко
14:39
14:40
300 км.
2 ч. 49 мин.
Орудьево
14:44
14:44
303 км.
2 ч. 54 мин.
Вербилки
14:53
14:56
313 км.
3 ч. 3 мин.
Соревнование
15:04
15:04
321 км.
3 ч. 14 мин.
Запрудная
15:09
15:09
325 км.
3 ч. 19 мин.
Темпы
15:17
15:17
335 км.
3 ч. 27 мин.
Мельдино
15:20
15:21
338 км.
3 ч. 30 мин.
Остановочный пункт 119км
15:25
15:25
341 км.
3 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 122км
15:28
15:29
343 км.
3 ч. 38 мин.
Большая Волга
15:35
15:36
348 км.
3 ч. 45 мин.
Дубна
15:49
352 км.
3 ч. 59 мин.
