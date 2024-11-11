Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 619Н Томск — Новокузнецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Томск — Новокузнецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Томск 2
22:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Томск 1
23:12
23:28
5 км.
0 ч. 15 мин.
Тайга
00:45
01:30
64 км.
1 ч. 48 мин.
Яшкино
01:59
02:01
88 км.
3 ч. 2 мин.
Юрга 1
02:43
02:45
128 км.
3 ч. 46 мин.
Топки
04:30
05:10
196 км.
5 ч. 33 мин.
Плотниково
05:52
05:55
231 км.
6 ч. 55 мин.
Ленинск-Кузнецкий-1
06:42
06:57
271 км.
7 ч. 45 мин.
Белово
07:37
08:02
302 км.
8 ч. 40 мин.
Трудармейская
08:57
08:59
334 км.
10 ч. 0 мин.
Красный Камень
09:17
09:19
350 км.
10 ч. 20 мин.
Киселевск
09:29
09:34
357 км.
10 ч. 32 мин.
Прокопьевск
09:55
10:10
370 км.
10 ч. 58 мин.
Новокузнецк
10:51
400 км.
11 ч. 54 мин.
