Маршрут следования поезда 6200 Кубинка — Дубна на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кубинка — Дубна с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кубинка 1
12:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Портновская
12:49
12:49
3 км.
0 ч. 5 мин.
Часцовская
12:52
12:52
5 км.
0 ч. 8 мин.
Петелино
12:55
12:55
7 км.
0 ч. 11 мин.
Сушкинская
12:58
12:59
10 км.
0 ч. 14 мин.
Голицыно
13:05
13:06
17 км.
0 ч. 21 мин.
Малая Вязема
13:09
13:09
19 км.
0 ч. 25 мин.
Дачное
13:12
13:12
21 км.
0 ч. 28 мин.
Жаворонки
13:14
13:15
23 км.
0 ч. 30 мин.
Здравница
13:18
13:19
26 км.
0 ч. 34 мин.
Перхушково
13:21
13:22
28 км.
0 ч. 37 мин.
Пионерская
13:24
13:25
29 км.
0 ч. 40 мин.
Отрадное
13:27
13:28
31 км.
0 ч. 43 мин.
Одинцово
13:31
13:32
33 км.
0 ч. 47 мин.
Баковка
13:36
13:36
35 км.
0 ч. 52 мин.
Сколково
13:39
13:39
37 км.
0 ч. 55 мин.
Немчиновка
13:42
13:43
39 км.
0 ч. 58 мин.
Сетунь
13:45
13:45
40 км.
1 ч. 1 мин.
Рабочий Поселок
13:47
13:48
41 км.
1 ч. 3 мин.
Кунцевская
13:50
13:51
43 км.
1 ч. 6 мин.
Славянский Бульвар
13:53
13:54
44 км.
1 ч. 9 мин.
Фили
13:58
13:59
47 км.
1 ч. 14 мин.
Тестовская
Москва-Сити, Мцд-1
14:01
14:02
48 км.
1 ч. 17 мин.
Беговая
14:05
14:06
50 км.
1 ч. 21 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
14:11
14:12
51 км.
1 ч. 27 мин.
Москва Савеловская
14:17
14:18
53 км.
1 ч. 33 мин.
Тимирязевская
14:24
14:24
55 км.
1 ч. 40 мин.
Остановочный пункт Петровско-Разумовская
14:27
14:28
156 км.
1 ч. 43 мин.
Окружная
14:30
14:31
259 км.
1 ч. 46 мин.
Дегунино
14:33
14:33
261 км.
1 ч. 49 мин.
Бескудниково
14:35
14:36
262 км.
1 ч. 51 мин.
Лианозово
14:39
14:39
263 км.
1 ч. 55 мин.
Марк
14:41
14:42
264 км.
1 ч. 57 мин.
Новодачная
14:44
14:45
266 км.
2 ч. 0 мин.
Долгопрудная
14:47
14:47
267 км.
2 ч. 3 мин.
Водники
14:49
14:50
268 км.
2 ч. 5 мин.
Хлебниково
14:52
14:53
270 км.
2 ч. 8 мин.
Шереметьевская
14:55
14:55
271 км.
2 ч. 11 мин.
Лобня
14:59
15:00
274 км.
2 ч. 15 мин.
Депо
15:02
15:02
275 км.
2 ч. 18 мин.
Луговая
15:05
15:06
277 км.
2 ч. 21 мин.
Катуар
15:10
15:11
281 км.
2 ч. 26 мин.
Трудовая
15:14
15:14
284 км.
2 ч. 30 мин.
Икша
15:21
15:21
289 км.
2 ч. 37 мин.
Морозки
15:25
15:26
293 км.
2 ч. 41 мин.
Турист
15:29
15:30
297 км.
2 ч. 45 мин.
Яхрома
15:35
15:35
301 км.
2 ч. 51 мин.
Дмитров
15:41
15:42
306 км.
2 ч. 57 мин.
Каналстрой
15:49
15:54
311 км.
3 ч. 5 мин.
Остановочный пункт имени Барсученко
15:59
15:59
315 км.
3 ч. 15 мин.
Орудьево
16:03
16:04
318 км.
3 ч. 19 мин.
Вербилки
16:13
16:24
328 км.
3 ч. 29 мин.
Соревнование
16:32
16:33
336 км.
3 ч. 48 мин.
Запрудная
16:37
16:38
340 км.
3 ч. 53 мин.
Темпы
16:45
16:46
350 км.
4 ч. 1 мин.
Мельдино
16:49
16:50
353 км.
4 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 119км
16:54
16:54
356 км.
4 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 122км
16:58
16:59
358 км.
4 ч. 14 мин.
Большая Волга
17:05
17:06
363 км.
4 ч. 21 мин.
Дубна
17:19
367 км.
4 ч. 35 мин.
