Маршрут следования и продажа билетов
22:08
4 ч. 25 мин.
02:33
27
Маршрут следования поезда 6202 Листвянка (ст. Байкал) — Слюдянка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Листвянка (ст. Байкал) — Слюдянка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Байкал
22:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малый Баранчик
22:13
22:14
1 км.
0 ч. 5 мин.
Серебряный Ключ
22:25
22:26
6 км.
0 ч. 17 мин.
Лиственичный
22:29
22:29
7 км.
0 ч. 21 мин.
Речка Пыловка
23:06
23:07
18 км.
0 ч. 58 мин.
Хвойная
23:19
23:20
21 км.
1 ч. 11 мин.
Уланово
23:22
23:23
22 км.
1 ч. 14 мин.
Шумиха
23:33
23:34
25 км.
1 ч. 25 мин.
Итальянская Стенка
23:38
23:39
26 км.
1 ч. 30 мин.
Ивановка
23:46
23:47
28 км.
1 ч. 38 мин.
Пономарёвка
23:49
23:50
29 км.
1 ч. 41 мин.
Половинная
23:58
23:59
31 км.
1 ч. 50 мин.
Маритуй
00:19
00:21
39 км.
2 ч. 11 мин.
Речка Маритуйка
00:26
00:27
40 км.
2 ч. 18 мин.
Колокольный
00:42
00:42
46 км.
2 ч. 34 мин.
Баклань
00:50
00:51
48 км.
2 ч. 42 мин.
Пыловка
01:04
01:04
53 км.
2 ч. 56 мин.
Шарыжалгай
01:16
01:18
56 км.
3 ч. 8 мин.
Турбаза Шарыжалгай
01:19
01:21
57 км.
3 ч. 11 мин.
Малая Крутая Губа
01:23
01:24
58 км.
3 ч. 15 мин.
Птичий Базар
01:41
01:42
59 км.
3 ч. 33 мин.
Старая Ангасолка
01:53
01:56
60 км.
3 ч. 45 мин.
Галерея Сосновая
02:04
02:05
64 км.
3 ч. 56 мин.
Култук
02:09
02:12
66 км.
4 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 159км
02:17
02:18
68 км.
4 ч. 9 мин.
Пляж Шаманка
02:27
02:28
85 км.
4 ч. 19 мин.
Слюдянка 1
02:33
107 км.
4 ч. 25 мин.
