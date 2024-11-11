Маршрут следования и продажа билетов
09:45
5 ч. 0 мин.
14:45
28
Маршрут следования поезда 6203 Слюдянка — Листвянка (ст. Байкал) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Слюдянка — Листвянка (ст. Байкал) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Слюдянка 1
09:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пляж Шаманка
09:53
09:54
22 км.
0 ч. 8 мин.
Остановочный пункт 159км
10:02
10:03
39 км.
0 ч. 17 мин.
Култук
10:08
10:13
41 км.
0 ч. 23 мин.
Галерея Сосновая
10:18
10:19
43 км.
0 ч. 33 мин.
Старая Ангасолка
10:27
10:33
47 км.
0 ч. 42 мин.
Птичий Базар
10:43
10:43
48 км.
0 ч. 58 мин.
Малая Крутая Губа
11:00
11:01
49 км.
1 ч. 15 мин.
Турбаза Шарыжалгай
11:04
11:07
50 км.
1 ч. 19 мин.
Шарыжалгай
11:09
11:18
51 км.
1 ч. 24 мин.
Пыловка
11:29
11:30
54 км.
1 ч. 44 мин.
Баклань
11:43
11:44
59 км.
1 ч. 58 мин.
Колокольный
11:52
11:53
61 км.
2 ч. 7 мин.
Киркирей
12:01
12:16
64 км.
2 ч. 16 мин.
Речка Маритуйка
12:24
12:25
66 км.
2 ч. 39 мин.
Маритуй
12:29
12:37
67 км.
2 ч. 44 мин.
Половинная
12:56
12:57
75 км.
3 ч. 11 мин.
Пономарёвка
13:04
13:05
77 км.
3 ч. 19 мин.
Ивановка
13:07
13:08
78 км.
3 ч. 22 мин.
Итальянская Стенка
13:15
13:16
80 км.
3 ч. 30 мин.
Шумиха
13:19
13:20
81 км.
3 ч. 34 мин.
Уланово
13:30
13:31
84 км.
3 ч. 45 мин.
Хвойная
13:33
13:34
85 км.
3 ч. 48 мин.
Речка Пыловка
13:46
13:47
88 км.
4 ч. 1 мин.
Лиственичный
14:23
14:24
99 км.
4 ч. 38 мин.
Серебряный Ключ
14:27
14:28
100 км.
4 ч. 42 мин.
Малый Баранчик
14:38
14:39
105 км.
4 ч. 53 мин.
Байкал
14:45
106 км.
5 ч. 0 мин.
