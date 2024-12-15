Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6212 Звенигород — Дубна.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
13:57
4 ч. 27 мин.
18:24
58
Маршрут следования поезда 6212 Звенигород — Дубна на карте со всеми остановками
Расписание поезда Звенигород — Дубна с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Звенигород
13:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Скоротово
14:04
14:04
3 км.
0 ч. 7 мин.
Хлюпино
14:08
14:08
6 км.
0 ч. 11 мин.
Захарово
14:12
14:13
8 км.
0 ч. 15 мин.
Голицыно
14:20
14:21
11 км.
0 ч. 23 мин.
Малая Вязема
14:24
14:25
13 км.
0 ч. 27 мин.
Дачное
14:27
14:28
15 км.
0 ч. 30 мин.
Жаворонки
14:30
14:30
17 км.
0 ч. 33 мин.
Здравница
14:34
14:34
20 км.
0 ч. 37 мин.
Перхушково
14:37
14:37
22 км.
0 ч. 40 мин.
Пионерская
14:39
14:40
23 км.
0 ч. 42 мин.
Отрадное
14:42
14:43
25 км.
0 ч. 45 мин.
Одинцово
14:46
14:47
27 км.
0 ч. 49 мин.
Баковка
14:50
14:50
29 км.
0 ч. 53 мин.
Сколково
14:53
14:53
31 км.
0 ч. 56 мин.
Немчиновка
14:56
14:57
33 км.
0 ч. 59 мин.
Сетунь
14:59
14:59
34 км.
1 ч. 2 мин.
Рабочий Поселок
15:01
15:02
35 км.
1 ч. 4 мин.
Кунцевская
15:04
15:05
37 км.
1 ч. 7 мин.
Славянский Бульвар
15:07
15:08
38 км.
1 ч. 10 мин.
Фили
15:12
15:13
41 км.
1 ч. 15 мин.
Тестовская
Москва-Сити, Мцд-1
15:15
15:16
42 км.
1 ч. 18 мин.
Беговая
15:19
15:20
44 км.
1 ч. 22 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
15:25
15:26
45 км.
1 ч. 28 мин.
Москва Савеловская
15:31
15:32
47 км.
1 ч. 34 мин.
Тимирязевская
15:38
15:38
49 км.
1 ч. 41 мин.
Остановочный пункт Петровско-Разумовская
15:41
15:42
150 км.
1 ч. 44 мин.
Окружная
15:44
15:45
253 км.
1 ч. 47 мин.
Дегунино
15:47
15:47
255 км.
1 ч. 50 мин.
Бескудниково
15:49
15:50
256 км.
1 ч. 52 мин.
Лианозово
15:53
15:53
257 км.
1 ч. 56 мин.
Марк
15:55
15:56
258 км.
1 ч. 58 мин.
Новодачная
15:58
15:59
260 км.
2 ч. 1 мин.
Долгопрудная
16:01
16:01
261 км.
2 ч. 4 мин.
Водники
16:03
16:04
262 км.
2 ч. 6 мин.
Хлебниково
16:06
16:07
264 км.
2 ч. 9 мин.
Шереметьевская
16:09
16:09
265 км.
2 ч. 12 мин.
Лобня
16:13
16:14
268 км.
2 ч. 16 мин.
Депо
16:16
16:16
269 км.
2 ч. 19 мин.
Катуар
16:22
16:23
276 км.
2 ч. 25 мин.
Трудовая
16:26
16:26
279 км.
2 ч. 29 мин.
Икша
16:33
16:34
284 км.
2 ч. 36 мин.
Морозки
16:38
16:38
288 км.
2 ч. 41 мин.
Турист
16:42
16:42
292 км.
2 ч. 45 мин.
Яхрома
16:47
16:48
296 км.
2 ч. 50 мин.
Дмитров
16:54
16:55
301 км.
2 ч. 57 мин.
Каналстрой
17:01
17:01
306 км.
3 ч. 4 мин.
Остановочный пункт имени Барсученко
17:06
17:06
310 км.
3 ч. 9 мин.
Орудьево
17:10
17:11
313 км.
3 ч. 13 мин.
Вербилки
17:20
17:21
323 км.
3 ч. 23 мин.
Соревнование
17:32
17:39
331 км.
3 ч. 35 мин.
Запрудная
17:43
17:44
335 км.
3 ч. 46 мин.
Темпы
17:51
17:52
345 км.
3 ч. 54 мин.
Мельдино
17:55
17:56
348 км.
3 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 119км
17:59
18:00
351 км.
4 ч. 2 мин.
Остановочный пункт 122км
18:03
18:03
353 км.
4 ч. 6 мин.
Большая Волга
18:09
18:10
358 км.
4 ч. 12 мин.
Дубна
18:24
362 км.
4 ч. 27 мин.
