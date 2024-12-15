Маршрут следования и продажа билетов
14:15
5 ч. 1 мин.
68
Маршрут следования поезда 6230 Можайск — Дубна (ст. Большая Волга) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Можайск — Дубна (ст. Большая Волга) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Можайск
14:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 109км
14:19
14:19
2 км.
0 ч. 4 мин.
Кукаринская
14:23
14:23
5 км.
0 ч. 8 мин.
Шаликово
14:28
14:28
11 км.
0 ч. 13 мин.
Партизанская
14:33
14:34
17 км.
0 ч. 18 мин.
Дорохово
14:37
14:38
21 км.
0 ч. 22 мин.
Садовая
14:41
14:41
23 км.
0 ч. 26 мин.
Театральная
14:45
14:46
27 км.
0 ч. 30 мин.
Тучково
14:48
14:49
28 км.
0 ч. 33 мин.
Санаторная
14:53
14:53
32 км.
0 ч. 38 мин.
Полушкино
14:56
14:56
34 км.
0 ч. 41 мин.
Чапаевка
15:00
15:00
38 км.
0 ч. 45 мин.
Кубинка 1
15:04
15:05
41 км.
0 ч. 49 мин.
Портновская
15:08
15:09
44 км.
0 ч. 53 мин.
Часцовская
15:11
15:12
46 км.
0 ч. 56 мин.
Петелино
15:14
15:15
48 км.
0 ч. 59 мин.
Сушкинская
15:18
15:18
51 км.
1 ч. 3 мин.
Голицыно
15:24
15:25
58 км.
1 ч. 9 мин.
Жаворонки
15:30
15:31
65 км.
1 ч. 15 мин.
Здравница
15:34
15:35
68 км.
1 ч. 19 мин.
Пионерская
15:39
15:39
72 км.
1 ч. 24 мин.
Отрадное
15:42
15:42
74 км.
1 ч. 27 мин.
Одинцово
15:45
15:46
76 км.
1 ч. 30 мин.
Баковка
15:50
15:50
78 км.
1 ч. 35 мин.
Сколково
15:53
15:53
80 км.
1 ч. 38 мин.
Немчиновка
15:56
15:57
82 км.
1 ч. 41 мин.
Сетунь
15:59
15:59
83 км.
1 ч. 44 мин.
Рабочий Поселок
16:01
16:02
84 км.
1 ч. 46 мин.
Кунцевская
16:04
16:05
86 км.
1 ч. 49 мин.
Славянский Бульвар
16:07
16:08
87 км.
1 ч. 52 мин.
Фили
16:12
16:13
90 км.
1 ч. 57 мин.
Тестовская
Москва-Сити, Мцд-1
16:15
16:16
91 км.
2 ч. 0 мин.
Беговая
16:19
16:20
93 км.
2 ч. 4 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
16:25
16:26
94 км.
2 ч. 10 мин.
Москва Савеловская
16:31
16:32
96 км.
2 ч. 16 мин.
Тимирязевская
16:38
16:38
98 км.
2 ч. 23 мин.
Остановочный пункт Петровско-Разумовская
16:41
16:42
199 км.
2 ч. 26 мин.
Окружная
16:44
16:45
302 км.
2 ч. 29 мин.
Дегунино
16:47
16:47
304 км.
2 ч. 32 мин.
Бескудниково
16:49
16:50
305 км.
2 ч. 34 мин.
Лианозово
16:53
16:53
306 км.
2 ч. 38 мин.
Марк
16:55
16:56
307 км.
2 ч. 40 мин.
Новодачная
16:58
16:59
309 км.
2 ч. 43 мин.
Долгопрудная
17:01
17:01
310 км.
2 ч. 46 мин.
Водники
17:03
17:04
311 км.
2 ч. 48 мин.
Хлебниково
17:06
17:07
313 км.
2 ч. 51 мин.
Шереметьевская
17:09
17:09
314 км.
2 ч. 54 мин.
Лобня
17:13
17:14
317 км.
2 ч. 58 мин.
Депо
17:16
17:16
318 км.
3 ч. 1 мин.
Луговая
17:19
17:20
320 км.
3 ч. 4 мин.
Некрасовская
17:23
17:24
322 км.
3 ч. 8 мин.
Катуар
17:26
17:27
323 км.
3 ч. 11 мин.
Трудовая
17:30
17:30
326 км.
3 ч. 15 мин.
Икша
17:37
17:38
331 км.
3 ч. 22 мин.
Морозки
17:42
17:42
335 км.
3 ч. 27 мин.
Турист
17:46
17:46
339 км.
3 ч. 31 мин.
Яхрома
17:51
17:52
343 км.
3 ч. 36 мин.
Дмитров
17:59
18:05
348 км.
3 ч. 44 мин.
Каналстрой
18:11
18:11
353 км.
3 ч. 56 мин.
Остановочный пункт имени Барсученко
18:16
18:16
357 км.
4 ч. 1 мин.
Орудьево
18:20
18:21
360 км.
4 ч. 5 мин.
Вербилки
18:30
18:31
370 км.
4 ч. 15 мин.
Запрудная
18:48
18:49
380 км.
4 ч. 33 мин.
Темпы
18:56
18:57
390 км.
4 ч. 41 мин.
Мельдино
19:00
19:01
393 км.
4 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 119км
19:04
19:05
396 км.
4 ч. 49 мин.
Остановочный пункт 122км
19:08
19:08
398 км.
4 ч. 53 мин.
Большая Волга
19:16
403 км.
5 ч. 1 мин.
