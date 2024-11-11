Маршрут следования и продажа билетов
19:35
12 ч. 31 мин.
08:06
37
Маршрут следования поезда 623Т Астана — Петропавловск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Астана — Петропавловск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Астана Нурлы Жол
19:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ондырыс
20:13
20:16
15 км.
0 ч. 38 мин.
Танкерыс
20:39
20:42
31 км.
1 ч. 4 мин.
Шортанды
21:11
21:16
62 км.
1 ч. 36 мин.
Ак-Куль
21:47
21:52
96 км.
2 ч. 12 мин.
Родники
22:13
22:14
114 км.
2 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 356км
22:22
22:23
122 км.
2 ч. 47 мин.
Ельтай
22:34
22:37
134 км.
2 ч. 59 мин.
Бурли-Казахский
22:58
22:59
156 км.
3 ч. 23 мин.
Макинка
23:14
23:20
175 км.
3 ч. 39 мин.
Черноярка
23:31
23:32
184 км.
3 ч. 56 мин.
Жасыл
23:41
23:43
193 км.
4 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 274км
23:56
23:57
202 км.
4 ч. 21 мин.
Курорт-Боровое
00:08
00:28
208 км.
4 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 259км
00:36
00:37
212 км.
5 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 252км
00:49
00:50
220 км.
5 ч. 14 мин.
Остановочный пункт 241км
01:03
01:04
229 км.
5 ч. 28 мин.
Джемантуз
01:15
01:18
236 км.
5 ч. 40 мин.
Остановочный пункт 214км
01:37
01:38
253 км.
6 ч. 2 мин.
Кокшетау 1
01:57
02:35
272 км.
6 ч. 22 мин.
Чаглинка
02:55
02:58
282 км.
7 ч. 20 мин.
Жаман-Ащи
03:12
03:15
289 км.
7 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 169км
03:23
03:24
296 км.
7 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 165км
03:30
03:31
297 км.
7 ч. 55 мин.
Азат
03:41
03:45
301 км.
8 ч. 6 мин.
Приречная
04:01
04:04
318 км.
8 ч. 26 мин.
Тайынша
04:22
04:31
334 км.
8 ч. 47 мин.
Остановочный пункт 111км
04:44
04:45
338 км.
9 ч. 9 мин.
Тениз
04:53
04:55
352 км.
9 ч. 18 мин.
Шагылы
05:10
05:11
363 км.
9 ч. 35 мин.
Киялы
05:20
05:23
372 км.
9 ч. 45 мин.
Жанажол
05:39
05:41
391 км.
10 ч. 4 мин.
Смирново
05:59
06:03
410 км.
10 ч. 24 мин.
Кауданды
06:16
06:23
420 км.
10 ч. 41 мин.
Шаховский
06:34
06:35
429 км.
10 ч. 59 мин.
Жанатурмыс
06:46
06:48
440 км.
11 ч. 11 мин.
Петропавловск
08:06
450 км.
12 ч. 31 мин.
