Маршрут следования и продажа билетов
16:41
4 ч. 5 мин.
57
Маршрут следования поезда 6252 Звенигород — Дубна (ст. Большая Волга) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Звенигород — Дубна (ст. Большая Волга) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Звенигород
16:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Скоротово
16:48
16:48
3 км.
0 ч. 7 мин.
Хлюпино
16:52
16:52
6 км.
0 ч. 11 мин.
Захарово
16:56
16:57
8 км.
0 ч. 15 мин.
Голицыно
17:04
17:06
11 км.
0 ч. 23 мин.
Малая Вязема
17:09
17:10
13 км.
0 ч. 28 мин.
Дачное
17:12
17:13
15 км.
0 ч. 31 мин.
Жаворонки
17:15
17:15
17 км.
0 ч. 34 мин.
Здравница
17:19
17:19
20 км.
0 ч. 38 мин.
Перхушково
17:22
17:22
22 км.
0 ч. 41 мин.
Пионерская
17:24
17:25
23 км.
0 ч. 43 мин.
Отрадное
17:27
17:28
25 км.
0 ч. 46 мин.
Одинцово
17:31
17:32
27 км.
0 ч. 50 мин.
Баковка
17:35
17:35
29 км.
0 ч. 54 мин.
Сколково
17:38
17:38
31 км.
0 ч. 57 мин.
Немчиновка
17:41
17:42
33 км.
1 ч. 0 мин.
Сетунь
17:44
17:44
34 км.
1 ч. 3 мин.
Рабочий Поселок
17:46
17:47
35 км.
1 ч. 5 мин.
Кунцевская
17:49
17:50
37 км.
1 ч. 8 мин.
Славянский Бульвар
17:52
17:53
38 км.
1 ч. 11 мин.
Фили
17:57
17:58
41 км.
1 ч. 16 мин.
Тестовская
Москва-Сити, Мцд-1
18:00
18:01
42 км.
1 ч. 19 мин.
Беговая
18:04
18:05
44 км.
1 ч. 23 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
18:10
18:11
45 км.
1 ч. 29 мин.
Москва Савеловская
18:16
18:17
47 км.
1 ч. 35 мин.
Тимирязевская
18:23
18:23
49 км.
1 ч. 42 мин.
Остановочный пункт Петровско-Разумовская
18:26
18:27
150 км.
1 ч. 45 мин.
Окружная
18:29
18:30
253 км.
1 ч. 48 мин.
Дегунино
18:32
18:32
255 км.
1 ч. 51 мин.
Бескудниково
18:34
18:35
256 км.
1 ч. 53 мин.
Лианозово
18:38
18:38
257 км.
1 ч. 57 мин.
Марк
18:40
18:41
258 км.
1 ч. 59 мин.
Новодачная
18:43
18:44
260 км.
2 ч. 2 мин.
Долгопрудная
18:46
18:46
261 км.
2 ч. 5 мин.
Водники
18:48
18:49
262 км.
2 ч. 7 мин.
Хлебниково
18:51
18:52
264 км.
2 ч. 10 мин.
Шереметьевская
18:54
18:54
265 км.
2 ч. 13 мин.
Лобня
18:58
18:59
268 км.
2 ч. 17 мин.
Депо
19:01
19:01
269 км.
2 ч. 20 мин.
Некрасовская
19:06
19:07
274 км.
2 ч. 25 мин.
Катуар
19:09
19:09
275 км.
2 ч. 28 мин.
Трудовая
19:12
19:13
278 км.
2 ч. 31 мин.
Икша
19:19
19:20
283 км.
2 ч. 38 мин.
Морозки
19:24
19:24
287 км.
2 ч. 43 мин.
Турист
19:28
19:28
291 км.
2 ч. 47 мин.
Яхрома
19:33
19:34
295 км.
2 ч. 52 мин.
Дмитров
19:40
19:43
300 км.
2 ч. 59 мин.
Каналстрой
19:49
19:49
305 км.
3 ч. 8 мин.
Орудьево
19:57
19:57
311 км.
3 ч. 16 мин.
Вербилки
20:06
20:07
321 км.
3 ч. 25 мин.
Соревнование
20:15
20:15
329 км.
3 ч. 34 мин.
Запрудная
20:20
20:20
333 км.
3 ч. 39 мин.
Темпы
20:28
20:28
343 км.
3 ч. 47 мин.
Мельдино
20:31
20:32
346 км.
3 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 119км
20:35
20:36
349 км.
3 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 122км
20:39
20:39
351 км.
3 ч. 58 мин.
Большая Волга
20:46
356 км.
4 ч. 5 мин.
