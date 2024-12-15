Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6259 Дубна — Голицыно.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6259 Дубна — Голицыно на карте со всеми остановками
Расписание поезда Дубна — Голицыно с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Дубна
15:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Большая Волга
15:34
15:40
4 км.
0 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 122км
15:45
15:45
9 км.
0 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 119км
15:48
15:49
11 км.
0 ч. 26 мин.
Мельдино
15:53
15:54
14 км.
0 ч. 31 мин.
Темпы
15:57
15:57
17 км.
0 ч. 35 мин.
Запрудная
16:05
16:05
27 км.
0 ч. 43 мин.
Соревнование
16:11
16:12
31 км.
0 ч. 49 мин.
Вербилки
16:22
16:23
39 км.
1 ч. 0 мин.
Орудьево
16:32
16:32
49 км.
1 ч. 10 мин.
Каналстрой
16:39
16:40
55 км.
1 ч. 17 мин.
Дмитров
16:47
16:48
60 км.
1 ч. 25 мин.
Яхрома
16:54
16:55
65 км.
1 ч. 32 мин.
Турист
17:00
17:00
69 км.
1 ч. 38 мин.
Морозки
17:04
17:05
73 км.
1 ч. 42 мин.
Икша
17:09
17:10
77 км.
1 ч. 47 мин.
Трудовая
17:17
17:17
82 км.
1 ч. 55 мин.
Катуар
17:21
17:22
85 км.
1 ч. 59 мин.
Некрасовская
17:25
17:26
86 км.
2 ч. 3 мин.
Луговая
17:29
17:30
88 км.
2 ч. 7 мин.
Депо
17:33
17:34
90 км.
2 ч. 11 мин.
Лобня
17:37
17:38
91 км.
2 ч. 15 мин.
Шереметьевская
17:42
17:43
94 км.
2 ч. 20 мин.
Хлебниково
17:45
17:45
95 км.
2 ч. 23 мин.
Водники
17:48
17:48
97 км.
2 ч. 26 мин.
Долгопрудная
17:50
17:51
98 км.
2 ч. 28 мин.
Новодачная
17:53
17:53
99 км.
2 ч. 31 мин.
Марк
17:56
17:57
101 км.
2 ч. 34 мин.
Лианозово
17:58
17:59
102 км.
2 ч. 36 мин.
Бескудниково
18:02
18:02
103 км.
2 ч. 40 мин.
Дегунино
18:04
18:05
104 км.
2 ч. 42 мин.
Окружная
18:07
18:08
106 км.
2 ч. 45 мин.
Остановочный пункт Петровско-Разумовская
18:10
18:11
209 км.
2 ч. 48 мин.
Тимирязевская
18:13
18:14
310 км.
2 ч. 51 мин.
Москва Савеловская
18:20
18:21
312 км.
2 ч. 58 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
18:26
18:27
314 км.
3 ч. 4 мин.
Беговая
18:31
18:32
315 км.
3 ч. 9 мин.
Тестовская
Москва-Сити, Мцд-1
18:35
18:36
317 км.
3 ч. 13 мин.
Фили
18:38
18:39
318 км.
3 ч. 16 мин.
Славянский Бульвар
18:43
18:44
321 км.
3 ч. 21 мин.
Кунцевская
18:46
18:47
322 км.
3 ч. 24 мин.
Рабочий Поселок
18:50
18:50
324 км.
3 ч. 28 мин.
Сетунь
18:52
18:53
325 км.
3 ч. 30 мин.
Немчиновка
18:55
18:55
326 км.
3 ч. 33 мин.
Сколково
18:58
18:59
328 км.
3 ч. 36 мин.
Баковка
19:01
19:02
330 км.
3 ч. 39 мин.
Одинцово
19:05
19:06
332 км.
3 ч. 43 мин.
Отрадное
19:09
19:09
334 км.
3 ч. 47 мин.
Пионерская
19:12
19:12
336 км.
3 ч. 50 мин.
Перхушково
19:14
19:15
337 км.
3 ч. 52 мин.
Здравница
19:17
19:18
339 км.
3 ч. 55 мин.
Жаворонки
19:21
19:22
342 км.
3 ч. 59 мин.
Дачное
19:24
19:24
344 км.
4 ч. 2 мин.
Малая Вязема
19:27
19:27
346 км.
4 ч. 5 мин.
Голицыно
19:32
348 км.
4 ч. 10 мин.
