Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 625Ц Атырау (Казахстан) — Астрахань.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 625Ц Атырау (Казахстан) — Астрахань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Атырау (Казахстан) — Астрахань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Атырау
20:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Махамбет
20:24
20:27
7 км.
0 ч. 14 мин.
Кызылжар
20:41
20:44
18 км.
0 ч. 31 мин.
Туманное
21:03
21:06
32 км.
0 ч. 53 мин.
Разъезд №16
21:22
21:25
57 км.
1 ч. 12 мин.
Баксай
21:42
21:45
60 км.
1 ч. 32 мин.
Ак-Кистау
22:00
22:05
73 км.
1 ч. 50 мин.
Разъезд №15
22:23
22:26
95 км.
2 ч. 13 мин.
Разъезд №14
22:39
22:42
110 км.
2 ч. 29 мин.
Нарын
22:56
22:59
113 км.
2 ч. 46 мин.
Сазанкурак
23:15
23:18
127 км.
3 ч. 5 мин.
Разъезд №11
23:31
23:34
140 км.
3 ч. 21 мин.
Исатай
23:48
23:58
155 км.
3 ч. 38 мин.
Разъезд №10
00:17
00:20
168 км.
4 ч. 7 мин.
Разъезд №9
00:41
00:51
182 км.
4 ч. 31 мин.
Афанасьево
01:11
01:13
195 км.
5 ч. 1 мин.
Разъезд №7
01:30
01:32
209 км.
5 ч. 20 мин.
Разъезд №6
01:51
01:53
224 км.
5 ч. 41 мин.
Ганюшкино
02:09
03:29
232 км.
5 ч. 59 мин.
Дины Нурпеисовой
04:22
04:32
271 км.
8 ч. 12 мин.
Аксарайская
06:26
07:46
313 км.
10 ч. 16 мин.
Астрахань
08:51
361 км.
12 ч. 41 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Атырау (Казахстан) → Астрахань Распечатать расписание поезда