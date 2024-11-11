Маршрут следования и продажа билетов
03:43
16 ч. 23 мин.
20:06
Маршрут следования поезда 626С Ростов-на-Дону — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
03:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кущевка
04:50
04:52
74 км.
1 ч. 7 мин.
Тихорецкая
06:01
06:03
161 км.
2 ч. 18 мин.
Кавказская
06:57
08:04
219 км.
3 ч. 14 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
09:08
09:26
281 км.
5 ч. 25 мин.
Курганная
09:58
10:03
321 км.
6 ч. 15 мин.
Белореченская
11:15
12:11
378 км.
7 ч. 32 мин.
Хадыженская
13:47
13:53
426 км.
10 ч. 4 мин.
Туапсе
15:50
16:00
475 км.
12 ч. 7 мин.
Лазаревская
16:54
17:00
502 км.
13 ч. 11 мин.
Лоо
18:06
18:08
534 км.
14 ч. 23 мин.
Сочи
19:06
19:34
550 км.
15 ч. 23 мин.
Хоста
19:53
19:55
563 км.
16 ч. 10 мин.
Адлер
20:06
571 км.
16 ч. 23 мин.
