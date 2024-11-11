14:06
8 ч. 51 мин.
22:57
25
Маршрут следования поезда 627Э Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре на карте со всеми остановками
Расписание поезда Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Хабаровск 1
14:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волочаевка 2
14:55
15:00
37 км.
0 ч. 49 мин.
Утиный
15:13
15:14
45 км.
1 ч. 7 мин.
Джармен
15:29
15:30
54 км.
1 ч. 23 мин.
Партизанские Сопки
15:49
15:50
71 км.
1 ч. 43 мин.
Джелюмкен
16:09
16:12
86 км.
2 ч. 3 мин.
Вандан
16:32
16:33
97 км.
2 ч. 26 мин.
Форель
16:53
16:59
108 км.
2 ч. 47 мин.
Дальневосточный
17:17
17:23
118 км.
3 ч. 11 мин.
Литовко
17:36
17:42
124 км.
3 ч. 30 мин.
Санболи
18:05
18:10
137 км.
3 ч. 59 мин.
Нусхи
18:32
18:33
152 км.
4 ч. 26 мин.
Сельгон
18:50
18:51
166 км.
4 ч. 44 мин.
Разъезд №18
19:14
19:15
185 км.
5 ч. 8 мин.
Хевчен
19:30
19:31
194 км.
5 ч. 24 мин.
Разъезд №21
19:56
19:57
211 км.
5 ч. 50 мин.
Болонь
20:17
20:22
227 км.
6 ч. 11 мин.
Менгон
20:42
20:43
243 км.
6 ч. 36 мин.
Тейсин
20:54
20:55
251 км.
6 ч. 48 мин.
Эльбан
21:07
21:12
259 км.
7 ч. 1 мин.
Подали
21:34
21:35
277 км.
7 ч. 28 мин.
Разъезд 303км
21:45
21:46
282 км.
7 ч. 39 мин.
Мылки
22:05
22:10
292 км.
7 ч. 59 мин.
Хурба
22:27
22:28
303 км.
8 ч. 21 мин.
Комсомольск-на-Амуре
22:57
320 км.
8 ч. 51 мин.
Данный поезд в обратном направлении следует под номером 627Ж .
На обратном маршруте Комсомольск На Амуре - Хабаровск представлено расписание движения всех поездов.