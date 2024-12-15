Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6270 Голицыно — Дубна. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6270 Голицыно — Дубна на карте со всеми остановками
Расписание поезда Голицыно — Дубна с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Голицыно
18:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вязема
18:53
18:54
2 км.
0 ч. 4 мин.
Дачное
18:56
18:57
4 км.
0 ч. 7 мин.
Жаворонки
18:59
18:59
6 км.
0 ч. 10 мин.
Здравница
19:03
19:04
9 км.
0 ч. 14 мин.
Перхушково
19:06
19:07
11 км.
0 ч. 17 мин.
Пионерская
19:09
19:09
12 км.
0 ч. 20 мин.
Отрадное
19:12
19:12
14 км.
0 ч. 23 мин.
Одинцово
19:15
19:16
16 км.
0 ч. 26 мин.
Баковка
19:20
19:20
18 км.
0 ч. 31 мин.
Сколково
19:23
19:23
20 км.
0 ч. 34 мин.
Немчиновка
19:26
19:27
22 км.
0 ч. 37 мин.
Сетунь
19:29
19:29
23 км.
0 ч. 40 мин.
Рабочий Поселок
19:31
19:32
24 км.
0 ч. 42 мин.
Кунцевская
19:34
19:35
26 км.
0 ч. 45 мин.
Славянский Бульвар
19:37
19:38
27 км.
0 ч. 48 мин.
Фили
19:42
19:43
30 км.
0 ч. 53 мин.
Тестовская
Москва-Сити, Мцд-1
19:45
19:46
31 км.
0 ч. 56 мин.
Беговая
19:49
19:50
33 км.
1 ч. 0 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
19:55
19:56
34 км.
1 ч. 6 мин.
Москва Савеловская
20:01
20:02
36 км.
1 ч. 12 мин.
Тимирязевская
20:08
20:08
38 км.
1 ч. 19 мин.
Остановочный пункт Петровско-Разумовская
20:11
20:12
139 км.
1 ч. 22 мин.
Окружная
20:14
20:15
242 км.
1 ч. 25 мин.
Дегунино
20:17
20:17
244 км.
1 ч. 28 мин.
Бескудниково
20:19
20:20
245 км.
1 ч. 30 мин.
Лианозово
20:23
20:23
246 км.
1 ч. 34 мин.
Марк
20:25
20:26
247 км.
1 ч. 36 мин.
Новодачная
20:28
20:29
249 км.
1 ч. 39 мин.
Долгопрудная
20:31
20:31
250 км.
1 ч. 42 мин.
Водники
20:33
20:34
251 км.
1 ч. 44 мин.
Хлебниково
20:36
20:37
253 км.
1 ч. 47 мин.
Шереметьевская
20:39
20:39
254 км.
1 ч. 50 мин.
Лобня
20:43
20:44
257 км.
1 ч. 54 мин.
Депо
20:46
20:46
258 км.
1 ч. 57 мин.
Катуар
20:52
20:53
265 км.
2 ч. 3 мин.
Икша
21:01
21:02
274 км.
2 ч. 12 мин.
Морозки
21:06
21:06
278 км.
2 ч. 17 мин.
Турист
21:10
21:10
282 км.
2 ч. 21 мин.
Дмитров
21:21
21:22
292 км.
2 ч. 32 мин.
Каналстрой
21:28
21:28
297 км.
2 ч. 39 мин.
Остановочный пункт имени Барсученко
21:33
21:33
301 км.
2 ч. 44 мин.
Орудьево
21:37
21:38
304 км.
2 ч. 48 мин.
Вербилки
21:47
21:51
314 км.
2 ч. 58 мин.
Соревнование
22:02
22:08
322 км.
3 ч. 13 мин.
Запрудная
22:12
22:13
326 км.
3 ч. 23 мин.
Темпы
22:20
22:21
336 км.
3 ч. 31 мин.
Мельдино
22:24
22:25
339 км.
3 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 119км
22:28
22:29
342 км.
3 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 122км
22:32
22:32
344 км.
3 ч. 43 мин.
Большая Волга
22:38
22:39
349 км.
3 ч. 49 мин.
Дубна
22:53
353 км.
4 ч. 4 мин.
