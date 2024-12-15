Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 6279 Дубна — Кубинка.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 6279 Дубна — Кубинка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Дубна — Кубинка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Дубна
16:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Большая Волга
17:04
17:08
4 км.
0 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 122км
17:12
17:13
9 км.
0 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 119км
17:16
17:16
11 км.
0 ч. 24 мин.
Мельдино
17:20
17:21
14 км.
0 ч. 28 мин.
Темпы
17:24
17:24
17 км.
0 ч. 32 мин.
Запрудная
17:32
17:32
27 км.
0 ч. 40 мин.
Вербилки
17:48
17:49
37 км.
0 ч. 56 мин.
Орудьево
17:58
17:59
47 км.
1 ч. 6 мин.
Остановочный пункт имени Барсученко
18:03
18:03
50 км.
1 ч. 11 мин.
Дмитров
18:29
18:30
59 км.
1 ч. 37 мин.
Яхрома
18:35
18:36
64 км.
1 ч. 43 мин.
Турист
18:41
18:41
68 км.
1 ч. 49 мин.
Морозки
18:45
18:45
72 км.
1 ч. 53 мин.
Икша
18:49
18:50
76 км.
1 ч. 57 мин.
Трудовая
18:56
18:56
81 км.
2 ч. 4 мин.
Катуар
19:00
19:01
84 км.
2 ч. 8 мин.
Луговая
19:05
19:06
88 км.
2 ч. 13 мин.
Депо
19:09
19:09
90 км.
2 ч. 17 мин.
Лобня
19:12
19:13
91 км.
2 ч. 20 мин.
Шереметьевская
19:17
19:18
94 км.
2 ч. 25 мин.
Хлебниково
19:20
19:20
95 км.
2 ч. 28 мин.
Водники
19:23
19:23
97 км.
2 ч. 31 мин.
Долгопрудная
19:25
19:26
98 км.
2 ч. 33 мин.
Новодачная
19:28
19:28
99 км.
2 ч. 36 мин.
Марк
19:31
19:32
101 км.
2 ч. 39 мин.
Лианозово
19:33
19:34
102 км.
2 ч. 41 мин.
Бескудниково
19:37
19:37
103 км.
2 ч. 45 мин.
Дегунино
19:39
19:40
104 км.
2 ч. 47 мин.
Окружная
19:42
19:43
106 км.
2 ч. 50 мин.
Остановочный пункт Петровско-Разумовская
19:45
19:46
209 км.
2 ч. 53 мин.
Тимирязевская
19:48
19:49
310 км.
2 ч. 56 мин.
Москва Савеловская
19:55
19:56
312 км.
3 ч. 3 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
20:01
20:02
314 км.
3 ч. 9 мин.
Беговая
20:06
20:07
315 км.
3 ч. 14 мин.
Тестовская
Москва-Сити, Мцд-1
20:10
20:11
317 км.
3 ч. 18 мин.
Фили
20:13
20:14
318 км.
3 ч. 21 мин.
Славянский Бульвар
20:18
20:19
321 км.
3 ч. 26 мин.
Кунцевская
20:21
20:22
322 км.
3 ч. 29 мин.
Рабочий Поселок
20:25
20:25
324 км.
3 ч. 33 мин.
Сетунь
20:27
20:28
325 км.
3 ч. 35 мин.
Немчиновка
20:30
20:30
326 км.
3 ч. 38 мин.
Сколково
20:33
20:34
328 км.
3 ч. 41 мин.
Баковка
20:36
20:37
330 км.
3 ч. 44 мин.
Одинцово
20:40
20:41
332 км.
3 ч. 48 мин.
Отрадное
20:44
20:44
334 км.
3 ч. 52 мин.
Пионерская
20:47
20:47
336 км.
3 ч. 55 мин.
Жаворонки
20:53
20:54
343 км.
4 ч. 1 мин.
Дачное
20:56
20:56
345 км.
4 ч. 4 мин.
Малая Вязема
20:59
20:59
347 км.
4 ч. 7 мин.
Голицыно
21:02
21:03
349 км.
4 ч. 10 мин.
Сушкинская
21:08
21:09
356 км.
4 ч. 16 мин.
Петелино
21:12
21:12
359 км.
4 ч. 20 мин.
Часцовская
21:14
21:15
361 км.
4 ч. 22 мин.
Портновская
21:17
21:18
363 км.
4 ч. 25 мин.
Кубинка 1
21:23
366 км.
4 ч. 31 мин.
