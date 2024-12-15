Маршрут следования и продажа билетов
19:42
4 ч. 10 мин.
60
Маршрут следования поезда 6284 Кубинка — Дубна (ст. Большая Волга) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кубинка — Дубна (ст. Большая Волга) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кубинка 1
19:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Портновская
19:47
19:47
3 км.
0 ч. 5 мин.
Часцовская
19:50
19:50
5 км.
0 ч. 8 мин.
Петелино
19:54
19:54
7 км.
0 ч. 12 мин.
Сушкинская
19:58
19:58
10 км.
0 ч. 16 мин.
Голицыно
20:04
20:05
17 км.
0 ч. 22 мин.
Малая Вязема
20:08
20:08
19 км.
0 ч. 26 мин.
Дачное
20:11
20:12
21 км.
0 ч. 29 мин.
Жаворонки
20:14
20:14
23 км.
0 ч. 32 мин.
Здравница
20:18
20:19
26 км.
0 ч. 36 мин.
Перхушково
20:21
20:22
28 км.
0 ч. 39 мин.
Пионерская
20:24
20:24
29 км.
0 ч. 42 мин.
Отрадное
20:27
20:27
31 км.
0 ч. 45 мин.
Одинцово
20:30
20:31
33 км.
0 ч. 48 мин.
Баковка
20:35
20:35
35 км.
0 ч. 53 мин.
Сколково
20:38
20:38
37 км.
0 ч. 56 мин.
Немчиновка
20:41
20:42
39 км.
0 ч. 59 мин.
Сетунь
20:44
20:44
40 км.
1 ч. 2 мин.
Рабочий Поселок
20:46
20:47
41 км.
1 ч. 4 мин.
Кунцевская
20:49
20:50
43 км.
1 ч. 7 мин.
Славянский Бульвар
20:52
20:53
44 км.
1 ч. 10 мин.
Фили
20:57
20:58
47 км.
1 ч. 15 мин.
Тестовская
Москва-Сити, Мцд-1
21:00
21:01
48 км.
1 ч. 18 мин.
Беговая
21:04
21:05
50 км.
1 ч. 22 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
21:10
21:11
51 км.
1 ч. 28 мин.
Москва Савеловская
21:16
21:17
53 км.
1 ч. 34 мин.
Тимирязевская
21:23
21:23
55 км.
1 ч. 41 мин.
Остановочный пункт Петровско-Разумовская
21:26
21:27
156 км.
1 ч. 44 мин.
Окружная
21:29
21:30
259 км.
1 ч. 47 мин.
Дегунино
21:32
21:32
261 км.
1 ч. 50 мин.
Бескудниково
21:34
21:35
262 км.
1 ч. 52 мин.
Лианозово
21:38
21:38
263 км.
1 ч. 56 мин.
Марк
21:40
21:41
264 км.
1 ч. 58 мин.
Новодачная
21:43
21:44
266 км.
2 ч. 1 мин.
Долгопрудная
21:46
21:46
267 км.
2 ч. 4 мин.
Водники
21:48
21:49
268 км.
2 ч. 6 мин.
Хлебниково
21:51
21:52
270 км.
2 ч. 9 мин.
Шереметьевская
21:54
21:54
271 км.
2 ч. 12 мин.
Лобня
21:58
21:59
274 км.
2 ч. 16 мин.
Депо
22:01
22:02
275 км.
2 ч. 19 мин.
Луговая
22:05
22:06
277 км.
2 ч. 23 мин.
Некрасовская
22:10
22:10
279 км.
2 ч. 28 мин.
Катуар
22:13
22:14
280 км.
2 ч. 31 мин.
Трудовая
22:17
22:18
283 км.
2 ч. 35 мин.
Икша
22:24
22:25
288 км.
2 ч. 42 мин.
Морозки
22:29
22:29
292 км.
2 ч. 47 мин.
Турист
22:33
22:33
296 км.
2 ч. 51 мин.
Яхрома
22:38
22:39
300 км.
2 ч. 56 мин.
Дмитров
22:45
22:46
305 км.
3 ч. 3 мин.
Каналстрой
22:52
22:52
310 км.
3 ч. 10 мин.
Остановочный пункт имени Барсученко
22:57
22:57
314 км.
3 ч. 15 мин.
Орудьево
23:01
23:02
317 км.
3 ч. 19 мин.
Вербилки
23:11
23:12
327 км.
3 ч. 29 мин.
Соревнование
23:20
23:20
335 км.
3 ч. 38 мин.
Запрудная
23:25
23:25
339 км.
3 ч. 43 мин.
Темпы
23:33
23:33
349 км.
3 ч. 51 мин.
Мельдино
23:36
23:37
352 км.
3 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 119км
23:41
23:41
355 км.
3 ч. 59 мин.
Остановочный пункт 122км
23:44
23:45
357 км.
4 ч. 2 мин.
Большая Волга
23:52
362 км.
4 ч. 10 мин.
