Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6299 Дубна — Кубинка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Дубна — Кубинка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Дубна
19:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Большая Волга
19:43
19:44
4 км.
0 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 122км
19:49
19:49
9 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 119км
19:52
19:53
11 км.
0 ч. 20 мин.
Мельдино
19:56
19:57
14 км.
0 ч. 24 мин.
Темпы
20:00
20:00
17 км.
0 ч. 28 мин.
Запрудная
20:08
20:08
27 км.
0 ч. 36 мин.
Вербилки
20:28
20:29
37 км.
0 ч. 56 мин.
Орудьево
20:38
20:38
47 км.
1 ч. 6 мин.
Остановочный пункт имени Барсученко
20:42
20:42
50 км.
1 ч. 10 мин.
Дмитров
20:53
20:54
59 км.
1 ч. 21 мин.
Яхрома
21:00
21:00
64 км.
1 ч. 28 мин.
Турист
21:05
21:06
68 км.
1 ч. 33 мин.
Морозки
21:09
21:10
72 км.
1 ч. 37 мин.
Икша
21:14
21:14
76 км.
1 ч. 42 мин.
Трудовая
21:20
21:20
81 км.
1 ч. 48 мин.
Катуар
21:24
21:25
84 км.
1 ч. 52 мин.
Некрасовская
21:27
21:27
85 км.
1 ч. 55 мин.
Луговая
21:30
21:31
87 км.
1 ч. 58 мин.
Депо
21:34
21:34
89 км.
2 ч. 2 мин.
Лобня
21:37
21:38
90 км.
2 ч. 5 мин.
Шереметьевская
21:42
21:43
93 км.
2 ч. 10 мин.
Хлебниково
21:45
21:45
94 км.
2 ч. 13 мин.
Водники
21:48
21:48
96 км.
2 ч. 16 мин.
Долгопрудная
21:50
21:51
97 км.
2 ч. 18 мин.
Новодачная
21:53
21:53
98 км.
2 ч. 21 мин.
Марк
21:56
21:57
100 км.
2 ч. 24 мин.
Лианозово
21:58
21:59
101 км.
2 ч. 26 мин.
Бескудниково
22:02
22:02
102 км.
2 ч. 30 мин.
Дегунино
22:04
22:05
103 км.
2 ч. 32 мин.
Окружная
22:07
22:08
105 км.
2 ч. 35 мин.
Остановочный пункт Петровско-Разумовская
22:10
22:11
208 км.
2 ч. 38 мин.
Тимирязевская
22:13
22:14
309 км.
2 ч. 41 мин.
Москва Савеловская
22:20
22:21
311 км.
2 ч. 48 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
22:26
22:27
313 км.
2 ч. 54 мин.
Беговая
22:31
22:32
314 км.
2 ч. 59 мин.
Тестовская
Москва-Сити, Мцд-1
22:35
22:36
316 км.
3 ч. 3 мин.
Фили
22:38
22:39
317 км.
3 ч. 6 мин.
Славянский Бульвар
22:43
22:44
320 км.
3 ч. 11 мин.
Кунцевская
22:46
22:47
321 км.
3 ч. 14 мин.
Рабочий Поселок
22:50
22:50
323 км.
3 ч. 18 мин.
Сетунь
22:52
22:53
324 км.
3 ч. 20 мин.
Немчиновка
22:55
22:55
325 км.
3 ч. 23 мин.
Сколково
22:58
22:59
327 км.
3 ч. 26 мин.
Баковка
23:01
23:02
329 км.
3 ч. 29 мин.
Одинцово
23:05
23:06
331 км.
3 ч. 33 мин.
Отрадное
23:09
23:09
333 км.
3 ч. 37 мин.
Пионерская
23:12
23:12
335 км.
3 ч. 40 мин.
Перхушково
23:14
23:15
336 км.
3 ч. 42 мин.
Здравница
23:17
23:18
338 км.
3 ч. 45 мин.
Жаворонки
23:21
23:22
341 км.
3 ч. 49 мин.
Дачное
23:24
23:24
343 км.
3 ч. 52 мин.
Малая Вязема
23:27
23:27
345 км.
3 ч. 55 мин.
Голицыно
23:30
23:31
347 км.
3 ч. 58 мин.
Сушкинская
23:36
23:37
354 км.
4 ч. 4 мин.
Петелино
23:40
23:40
357 км.
4 ч. 8 мин.
Часцовская
23:42
23:43
359 км.
4 ч. 10 мин.
Портновская
23:45
23:46
361 км.
4 ч. 13 мин.
Кубинка 1
23:51
364 км.
4 ч. 19 мин.
