Маршрут следования и продажа билетов
04:56
2 ч. 25 мин.
07:21
28
Маршрут следования поезда 6305 Балакирево — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Балакирево — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Балакирево
04:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Александров 1
05:16
05:18
15 км.
0 ч. 20 мин.
Струнино
05:25
05:26
22 км.
0 ч. 29 мин.
Арсаки
05:33
05:34
29 км.
0 ч. 37 мин.
Бужаниново
05:43
05:44
38 км.
0 ч. 47 мин.
Пост 81км
05:50
05:50
43 км.
0 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 76км
05:53
05:54
46 км.
0 ч. 57 мин.
Сергиев Посад
05:58
05:59
52 км.
1 ч. 2 мин.
Семхоз
06:03
06:04
56 км.
1 ч. 7 мин.
Хотьково
06:09
06:10
61 км.
1 ч. 13 мин.
Радонеж
06:15
06:15
65 км.
1 ч. 19 мин.
Калистово
06:18
06:18
67 км.
1 ч. 22 мин.
Ашукинская
06:21
06:21
70 км.
1 ч. 25 мин.
Софрино
06:24
06:25
73 км.
1 ч. 28 мин.
Зеленоградская
06:29
06:29
77 км.
1 ч. 33 мин.
Правда
06:32
06:33
80 км.
1 ч. 36 мин.
Заветы Ильича
06:35
06:36
82 км.
1 ч. 39 мин.
Пушкино
06:39
06:40
85 км.
1 ч. 43 мин.
Мытищи
06:50
06:51
96 км.
1 ч. 54 мин.
Тайнинская
06:53
06:54
97 км.
1 ч. 57 мин.
Перловская
06:56
06:56
98 км.
2 ч. 0 мин.
Лось
06:59
06:59
99 км.
2 ч. 3 мин.
Лосиноостровская
07:02
07:02
101 км.
2 ч. 6 мин.
Ростокино
07:04
07:06
103 км.
2 ч. 8 мин.
Яуза
07:08
07:08
104 км.
2 ч. 12 мин.
Маленковская
07:10
07:11
105 км.
2 ч. 14 мин.
Москва 3
07:13
07:14
106 км.
2 ч. 17 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
07:21
108 км.
2 ч. 25 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Балакирево → Москва Распечатать расписание поезда