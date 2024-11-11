Маршрут следования и продажа билетов
08:06
2 ч. 34 мин.
10:40
33
Маршрут следования поезда 6310 Москва — Балакирево на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Балакирево с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
08:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва 3
08:11
08:12
2 км.
0 ч. 5 мин.
Маленковская
08:14
08:14
3 км.
0 ч. 8 мин.
Яуза
08:16
08:17
4 км.
0 ч. 10 мин.
Ростокино
08:20
08:21
5 км.
0 ч. 14 мин.
Лосиноостровская
08:24
08:25
7 км.
0 ч. 18 мин.
Лось
08:27
08:28
9 км.
0 ч. 21 мин.
Перловская
08:30
08:30
10 км.
0 ч. 24 мин.
Тайнинская
08:32
08:33
11 км.
0 ч. 26 мин.
Мытищи
08:36
08:37
12 км.
0 ч. 30 мин.
Строитель
08:40
08:41
14 км.
0 ч. 34 мин.
Челюскинская
08:43
08:43
15 км.
0 ч. 37 мин.
Тарасовская
08:46
08:46
16 км.
0 ч. 40 мин.
Клязьма
08:48
08:49
17 км.
0 ч. 42 мин.
Мамонтовская
08:51
08:51
18 км.
0 ч. 45 мин.
Пушкино
08:54
08:56
20 км.
0 ч. 48 мин.
Заветы Ильича
08:59
08:59
23 км.
0 ч. 53 мин.
Правда
09:02
09:03
25 км.
0 ч. 56 мин.
Зеленоградская
09:06
09:07
28 км.
1 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 43км
09:09
09:10
30 км.
1 ч. 3 мин.
Софрино
09:12
09:13
32 км.
1 ч. 6 мин.
Хотьково
09:23
09:23
46 км.
1 ч. 17 мин.
Семхоз
09:28
09:29
51 км.
1 ч. 22 мин.
Сергиев Посад
09:33
09:34
55 км.
1 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 76км
09:39
09:39
61 км.
1 ч. 33 мин.
Пост 81км
09:42
09:43
64 км.
1 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 83км
09:46
09:46
67 км.
1 ч. 40 мин.
Бужаниново
09:50
09:51
69 км.
1 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 90км
09:55
09:56
73 км.
1 ч. 49 мин.
Арсаки
10:01
10:02
78 км.
1 ч. 55 мин.
Струнино
10:09
10:09
85 км.
2 ч. 3 мин.
Александров 1
10:19
10:21
92 км.
2 ч. 13 мин.
Балакирево
10:40
107 км.
2 ч. 34 мин.
