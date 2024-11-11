Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6323 Балакирево — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
11:50
2 ч. 34 мин.
14:24
32
Маршрут следования поезда 6323 Балакирево — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Балакирево — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Балакирево
11:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Александров 1
12:11
12:16
15 км.
0 ч. 21 мин.
Струнино
12:25
12:25
22 км.
0 ч. 35 мин.
Арсаки
12:32
12:33
29 км.
0 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 90км
12:38
12:38
34 км.
0 ч. 48 мин.
Бужаниново
12:43
12:43
38 км.
0 ч. 53 мин.
Остановочный пункт 83км
12:47
12:48
40 км.
0 ч. 57 мин.
Пост 81км
12:51
12:51
43 км.
1 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 76км
12:54
12:55
46 км.
1 ч. 4 мин.
Сергиев Посад
13:00
13:01
52 км.
1 ч. 10 мин.
Семхоз
13:05
13:05
56 км.
1 ч. 15 мин.
Хотьково
13:10
13:11
61 км.
1 ч. 20 мин.
Абрамцево
13:14
13:15
63 км.
1 ч. 24 мин.
Радонеж
13:17
13:18
65 км.
1 ч. 27 мин.
Калистово
13:20
13:21
67 км.
1 ч. 30 мин.
Ашукинская
13:23
13:24
70 км.
1 ч. 33 мин.
Софрино
13:26
13:27
73 км.
1 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 43км
13:29
13:30
75 км.
1 ч. 39 мин.
Зеленоградская
13:32
13:33
77 км.
1 ч. 42 мин.
Правда
13:36
13:36
80 км.
1 ч. 46 мин.
Заветы Ильича
13:39
13:39
82 км.
1 ч. 49 мин.
Пушкино
13:42
13:43
85 км.
1 ч. 52 мин.
Мытищи
13:53
13:54
96 км.
2 ч. 3 мин.
Тайнинская
13:57
13:57
97 км.
2 ч. 7 мин.
Перловская
13:59
14:00
98 км.
2 ч. 9 мин.
Лось
14:02
14:03
99 км.
2 ч. 12 мин.
Лосиноостровская
14:05
14:06
101 км.
2 ч. 15 мин.
Ростокино
14:08
14:09
103 км.
2 ч. 18 мин.
Яуза
14:11
14:12
104 км.
2 ч. 21 мин.
Маленковская
14:14
14:14
105 км.
2 ч. 24 мин.
Москва 3
14:17
14:18
106 км.
2 ч. 27 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
14:24
108 км.
2 ч. 34 мин.
