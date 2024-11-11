Маршрут следования и продажа билетов
22:41
11 ч. 7 мин.
09:48
12
Маршрут следования поезда 632С Ростов-на-Дону — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
22:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Староминская-Тимашевск
00:05
00:07
91 км.
1 ч. 24 мин.
Каневская
00:45
00:47
138 км.
2 ч. 4 мин.
Брюховецкая
01:17
01:19
170 км.
2 ч. 36 мин.
Краснодар 1
02:48
02:58
256 км.
4 ч. 7 мин.
Горячий Ключ
03:52
04:29
298 км.
5 ч. 11 мин.
Туапсе
06:30
06:42
359 км.
7 ч. 49 мин.
Лазаревская
07:22
07:35
386 км.
8 ч. 41 мин.
Лоо
08:40
08:44
418 км.
9 ч. 59 мин.
Сочи
09:07
09:17
434 км.
10 ч. 26 мин.
Хоста
09:35
09:37
447 км.
10 ч. 54 мин.
Адлер
09:48
455 км.
11 ч. 7 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ну думаю я купе — это круто и комфортно, да. может это и так если ехать одному. Зашёл в поезд, коридорчик очень узкий, нашёл своё купе и заселился. Куда поставить сумки... а только под нижнюю полку, верхних полок нет, так как это два этажа, если сядут четыре человека с сумками (а некоторые любят набирать и по две) непонятно как их там размещать.
Все минусы состояния вагона скрасила наша проводница. От поездки остались только положительные эмоции. Туалет чистый всегда, мыла его проводник постоянно, переживала чтобы туалет не забился. Наше купе и сам ворон мыла всегда. Чистенько и приятно ехать. Вежливая, внимательная к детям, она помогла с перрона затащить багаж в вагон, чтобы тот не упал на рельсы. Очень порядочная и доброжелательная женщина. Побольше бы таких.
Поезд был ночной, и я благополучно заснула под стук колес. И все бы хорошо, но в 4-5 утра я проснулась от сильного холода, по всему вагону стоял сильный ветер. Накрылась кофтой, все равно холодно. Накрылась еще одеялом (хотя я брезгую им пользоваться, это была вынужденная мера), опять не могу согреться.
Всю ночь поезд трясло, и он дергался и гремел как гром среди ясного неба. Ночью видимо что-то случилось и половину ночи мы делали остановки и пытались сделать, чтобы это корыто хоть как то нас довезло. Плавно поезд тормозить не умеет только с грохотом и рывками все с полок падает и летит.
Ехал в плацкарте чуть не помер от вони, духота жесткая окна закрыты. Говорят, что включат, конечно, но он просто не работает. С моим ростом (187 см) ходить в туалет не возможно, ноги торчат в проходе. А еще в билете указана еда, “не обольщайтесь”- это говорят про вагон ресторан. Кормить не будут.