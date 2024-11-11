Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6336 Москва — Балакирево. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:53
2 ч. 16 мин.
20:09
Маршрут следования поезда 6336 Москва — Балакирево на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Балакирево с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
17:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва 3
17:58
17:59
2 км.
0 ч. 5 мин.
Ростокино
18:04
18:05
6 км.
0 ч. 11 мин.
Лосиноостровская
18:08
18:08
8 км.
0 ч. 15 мин.
Мытищи
18:15
18:16
15 км.
0 ч. 22 мин.
Строитель
18:19
18:20
17 км.
0 ч. 26 мин.
Пушкино
18:28
18:29
26 км.
0 ч. 35 мин.
Софрино
18:40
18:40
40 км.
0 ч. 47 мин.
Абрамцево
18:48
18:49
51 км.
0 ч. 55 мин.
Хотьково
18:52
18:52
53 км.
0 ч. 59 мин.
Сергиев Посад
19:00
19:01
63 км.
1 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 76км
19:06
19:07
69 км.
1 ч. 13 мин.
Пост 81км
19:10
19:10
72 км.
1 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 83км
19:13
19:14
75 км.
1 ч. 20 мин.
Бужаниново
19:17
19:18
77 км.
1 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 90км
19:23
19:23
81 км.
1 ч. 30 мин.
Арсаки
19:29
19:29
86 км.
1 ч. 36 мин.
Струнино
19:36
19:37
93 км.
1 ч. 43 мин.
Александров 1
19:46
19:50
100 км.
1 ч. 53 мин.
Балакирево
20:09
115 км.
2 ч. 16 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Балакирево Распечатать расписание поезда