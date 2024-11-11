Маршрут следования и продажа билетов
17:28
16 ч. 9 мин.
09:37
26
Маршрут следования поезда 634Ь Гродно (Беларусь) — Коммунары на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гродно (Беларусь) — Коммунары с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гродно
17:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Скидель
17:57
17:59
27 км.
0 ч. 29 мин.
Мосты
18:24
18:31
53 км.
0 ч. 56 мин.
Рожанка
18:49
18:51
74 км.
1 ч. 21 мин.
Скрибовцы
19:07
19:09
93 км.
1 ч. 39 мин.
Лида
19:33
19:38
122 км.
2 ч. 5 мин.
Гавья
20:01
20:03
147 км.
2 ч. 33 мин.
Юратишки
20:19
20:21
166 км.
2 ч. 51 мин.
Богданов
20:37
20:39
185 км.
3 ч. 9 мин.
Воложин
20:57
20:59
204 км.
3 ч. 29 мин.
Молодечно
21:36
21:38
231 км.
4 ч. 8 мин.
Минск
Пассажирский
22:42
23:05
297 км.
5 ч. 14 мин.
Смолевичи
00:10
00:12
333 км.
6 ч. 42 мин.
Жодино
00:45
01:05
353 км.
7 ч. 17 мин.
Борисов
01:20
01:23
371 км.
7 ч. 52 мин.
Крупки
02:06
02:08
407 км.
8 ч. 38 мин.
Толочин
02:44
02:46
452 км.
9 ч. 16 мин.
Орша-Центральная
03:22
03:59
494 км.
9 ч. 54 мин.
Шклов
04:33
04:35
528 км.
11 ч. 5 мин.
Могилев 1
05:16
06:33
560 км.
11 ч. 48 мин.
Луполово
06:49
07:04
567 км.
13 ч. 21 мин.
Чаусы
07:35
07:37
603 км.
14 ч. 7 мин.
Веремейки
07:57
07:59
625 км.
14 ч. 29 мин.
Кричев 1
08:26
08:45
653 км.
14 ч. 58 мин.
Климовичи
09:06
09:07
673 км.
15 ч. 38 мин.
Коммунары
09:37
700 км.
16 ч. 9 мин.
