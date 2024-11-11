20:34
2 ч. 38 мин.
23:12
33
Маршрут следования поезда 6347 Балакирево — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Балакирево — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Балакирево
20:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Александров 1
20:53
21:02
15 км.
0 ч. 19 мин.
Струнино
21:10
21:11
22 км.
0 ч. 36 мин.
Арсаки
21:18
21:18
29 км.
0 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 90км
21:23
21:24
34 км.
0 ч. 49 мин.
Бужаниново
21:28
21:29
38 км.
0 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 83км
21:33
21:33
40 км.
0 ч. 59 мин.
Пост 81км
21:36
21:37
43 км.
1 ч. 2 мин.
Остановочный пункт 76км
21:40
21:40
46 км.
1 ч. 6 мин.
Сергиев Посад
21:45
21:46
52 км.
1 ч. 11 мин.
Семхоз
21:50
21:50
56 км.
1 ч. 16 мин.
Хотьково
21:55
21:56
61 км.
1 ч. 21 мин.
Абрамцево
21:59
22:00
63 км.
1 ч. 25 мин.
Радонеж
22:02
22:03
65 км.
1 ч. 28 мин.
Калистово
22:05
22:06
67 км.
1 ч. 31 мин.
Ашукинская
22:08
22:09
70 км.
1 ч. 34 мин.
Софрино
22:11
22:12
73 км.
1 ч. 37 мин.
Зеленоградская
22:16
22:16
77 км.
1 ч. 42 мин.
Правда
22:19
22:20
80 км.
1 ч. 45 мин.
Пушкино
22:24
22:25
86 км.
1 ч. 50 мин.
Мамонтовская
22:28
22:28
88 км.
1 ч. 54 мин.
Клязьма
22:30
22:31
89 км.
1 ч. 56 мин.
Тарасовская
22:33
22:33
90 км.
1 ч. 59 мин.
Челюскинская
22:35
22:36
91 км.
2 ч. 1 мин.
Строитель
22:38
22:39
92 км.
2 ч. 4 мин.
Мытищи
22:43
22:44
94 км.
2 ч. 9 мин.
Лось
22:48
22:49
98 км.
2 ч. 14 мин.
Лосиноостровская
22:51
22:52
100 км.
2 ч. 17 мин.
Ростокино
22:54
22:56
102 км.
2 ч. 20 мин.
Яуза
22:58
22:59
103 км.
2 ч. 24 мин.
Маленковская
23:01
23:02
104 км.
2 ч. 27 мин.
Москва 3
23:05
23:06
105 км.
2 ч. 31 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
23:12
107 км.
2 ч. 38 мин.
