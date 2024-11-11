Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 635Н Белый Яр — Томск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 635Н Белый Яр — Томск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белый Яр — Томск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белый Яр
22:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Санджик
22:23
22:25
16 км.
0 ч. 23 мин.
Сайга
22:59
23:01
47 км.
0 ч. 59 мин.
Улу-Юл
23:43
23:45
88 км.
1 ч. 43 мин.
Остановочный пункт 254км
00:01
00:02
102 км.
2 ч. 1 мин.
Балагачево
00:25
00:26
123 км.
2 ч. 25 мин.
Сахалинка
00:44
00:45
139 км.
2 ч. 44 мин.
Куендат
01:05
01:07
157 км.
3 ч. 5 мин.
Асино
01:25
01:50
170 км.
3 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 166км
02:10
02:11
183 км.
4 ч. 10 мин.
Итатка
02:36
02:38
207 км.
4 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 126км
02:58
02:59
223 км.
4 ч. 58 мин.
Туган
03:09
03:10
227 км.
5 ч. 9 мин.
Копылово
03:32
03:34
245 км.
5 ч. 32 мин.
Томск Северный
03:44
03:46
251 км.
5 ч. 44 мин.
Томск 2
03:55
256 км.
5 ч. 55 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Белый Яр → Томск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Утром, когда все проснулись и пошли, извините, в туалет - обнаружилось, что они ОБА не работают!!! Если быть дословным, то туалеты были грязные, и не работала сливная система! Все побежали в соседние вагоны, а там очередь огромная! Вопиющее безобразие для фирменного поезда! Проводница ничего не делала, пока ей уже не стали орать, чтоб закрыла туалеты, потому что уже тошнило от говна и запаха!
Проводник проспал остановку, не смогла открыть дверь, пришлось бежать в соседний вагон, там проводник должна была держать красную кнопку, т. к. мы еще не сошли с поезда, в итоге проводники не поняли друг друга, и пришлось нажимать стоп-кран т. к. поезд уже тронулся. Мне есть с чем сравнить.
Проводники хоть и молодые, но их профессионализм чувствовался еще с порога! Ребята просто молодцы, даже не смотря что все места были заняты и было много народа, вагон был в чистоте и порядке, Сан узлы просто блистали! А за их доброту, отзывчивость и готовность в любую минуту помощь, не то что в любую минуту, а в любое время суток! Хочу выразить отдельно... Огромное Вам Спасибо!
Были приятно удивлены их отношению к своей работе, их заботе о пассажирах. Спасибо им за то, что они были искренне заинтересованы в нашей комфортной поездке. Как приятно видеть людей, которые относятся к другим по принципу: «Заботьтесь не только о своих интересах, но и об интересах других». Так держать! Желаем вам терпения, здоровья и процветания!
Всю дорогу пили чай в поезде, есть кипяток. На соседнем месте ехал мужчина довольно приятный. Были остановки, но не на всех можно было выходить. На некоторых выходили, стояли по пол часа, например в Липецке. Внимательная проводница спрашивала все ли в порядке. Раз в день по вагонам проходили охранники смотрели за порядком. Кондиционер работал отлично. Отключали только на остановках. Остались довольны. Приехали вовремя.