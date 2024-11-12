Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6375 Шарташ — Верхняя Пышма на карте со всеми остановками
Расписание поезда Шарташ — Верхняя Пышма с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Шарташ
08:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Первомайская
08:52
08:53
1 км.
0 ч. 2 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
08:57
09:02
3 км.
0 ч. 7 мин.
Виз
09:07
09:08
5 км.
0 ч. 17 мин.
Электродепо
09:11
09:12
7 км.
0 ч. 21 мин.
Огородная
09:18
09:19
12 км.
0 ч. 28 мин.
Шувакиш
09:23
09:29
14 км.
0 ч. 33 мин.
Верхняя Пышма
Музей
09:41
21 км.
0 ч. 51 мин.
