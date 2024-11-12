10:23
0 ч. 48 мин.
11:11
8
Маршрут следования поезда 6377 Верхняя Пышма — Шарташ на карте со всеми остановками
Расписание поезда Верхняя Пышма — Шарташ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Верхняя Пышма
Музей
10:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Шувакиш
10:35
10:41
7 км.
0 ч. 12 мин.
Огородная
10:45
10:46
9 км.
0 ч. 22 мин.
Электродепо
10:52
10:53
14 км.
0 ч. 29 мин.
Виз
10:56
10:57
16 км.
0 ч. 33 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
11:02
11:04
18 км.
0 ч. 39 мин.
Первомайская
11:07
11:08
20 км.
0 ч. 44 мин.
Шарташ
11:11
21 км.
0 ч. 48 мин.
