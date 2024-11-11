Маршрут следования и продажа билетов
23:58
5 ч. 12 мин.
05:10
11
Маршрут следования поезда 637Я Карпогоры — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Карпогоры — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Карпогоры
Пассажирский
23:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа 197км
00:24
00:25
14 км.
0 ч. 26 мин.
Карпогоры Товарные
00:36
00:46
18 км.
0 ч. 38 мин.
Сия
01:40
01:45
58 км.
1 ч. 42 мин.
Глубокое-Новое
02:16
02:18
82 км.
2 ч. 18 мин.
Паленьга
02:55
02:57
106 км.
2 ч. 57 мин.
Луковецкий
03:22
03:24
127 км.
3 ч. 24 мин.
Юрас
04:32
04:34
179 км.
4 ч. 34 мин.
Жаровиха
04:49
04:51
188 км.
4 ч. 51 мин.
Платформа 4км
05:00
05:01
192 км.
5 ч. 2 мин.
Архангельск-Город
05:10
195 км.
5 ч. 12 мин.
