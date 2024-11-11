Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 638Э Адлер — Ростов-на-Дону. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
18:00
14 ч. 50 мин.
08:50
15
Маршрут следования поезда 638Э Адлер — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
18:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
18:12
18:14
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
18:34
18:40
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
19:05
19:29
37 км.
1 ч. 5 мин.
Лазаревская
20:10
20:13
69 км.
2 ч. 10 мин.
Туапсе
20:51
20:59
96 км.
2 ч. 51 мин.
Хадыженская
22:51
22:58
145 км.
4 ч. 51 мин.
Белореченская
00:36
01:24
193 км.
6 ч. 36 мин.
Курганная
02:35
02:38
250 км.
8 ч. 35 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
03:20
03:23
290 км.
9 ч. 20 мин.
Гулькевичи
04:07
04:09
339 км.
10 ч. 7 мин.
Кавказская
04:26
05:00
352 км.
10 ч. 26 мин.
Тихорецкая
06:08
06:11
410 км.
12 ч. 8 мин.
Батайск
08:30
08:33
555 км.
14 ч. 30 мин.
Ростов
Главный
08:50
565 км.
14 ч. 50 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Ростов-на-Дону Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне жуткая жара, кондиционера нет, а окна не открываются. Многим детям становится плохо. Но это ещё не всё. В вагоне не работал один из туалетов, естественно, что во второй была большая очередь. Во время движения были постоянные перебои с кипятком. Но больше всего возмутило, что за время пути, а это 32 часа, проводник НИ РАЗУ не выбросил мусор и НИ РАЗУ не произвел уборку ни в вагоне, ни в единственном работающем туалете.
Проводница не удосужилась даже протереть столики в купе! Хорошо, что были антисептические салфетки!70 штук! Дальше-больше... Вместо полотенец - кусок простыни. Проводница нас сразу предупредила, что в туалет можно будет зайти только после того, как мы проедем курортную зону.
Вагон старый после капремонта. Впрочем, как кто-то писал, дополнительные собирают из всего что есть, и это правда. Туалеты работали оба (не био). Кипяток был всегда. Проводники - молодежь, работали четко. Влажная уборка выполнялась, мусор выносился регулярно, на станциях не спали. Вообще бригада оставила хорошее впечатление.
Ужасней поезда, а точнее вагона, говорю только про вагон, где ехала с семьей я не видела. Вагон купейный, без кондиционера, проводники — одна молодёжь. Воды горячей в бойлере не было, т.к. очень редко проводники его топили. В первую ночь с потолка потекло, но течь устранили, на утро выяснилось, что это была вода, которая смывала в туалете, в итоге туалет закрыт был до приезда.
Ну что сказать, наглядный пример, когда старые вагоны поддерживают в отличном состоянии, выжимают максимум комфорта из барахла, которое надо списать на свалку. Молодцы вагонники! Экипажу сего поезда выражаю уважение просто огромное.