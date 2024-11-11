Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6382 Йошкар-Ола — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Йошкар-Ола — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Йошкар-Ола
07:39
0 км.
0 ч. 0 мин.
Куяр
07:51
07:51
9 км.
0 ч. 12 мин.
Платформа 92км
07:55
07:56
11 км.
0 ч. 16 мин.
Пемба
08:00
08:00
13 км.
0 ч. 21 мин.
Сурок
08:10
08:10
22 км.
0 ч. 31 мин.
Кундыш
08:21
08:22
30 км.
0 ч. 42 мин.
Суслонгер
08:32
08:33
38 км.
0 ч. 53 мин.
Шелангер
08:45
08:45
47 км.
1 ч. 6 мин.
Платформа 43км
08:54
08:55
55 км.
1 ч. 15 мин.
Илеть
09:03
09:04
59 км.
1 ч. 24 мин.
Яльчевский
09:13
09:13
69 км.
1 ч. 34 мин.
Помары
09:21
09:21
75 км.
1 ч. 42 мин.
Гари
09:33
09:33
87 км.
1 ч. 54 мин.
Зеленый Дол
09:39
09:39
91 км.
2 ч. 0 мин.
Васильево
09:47
09:48
100 км.
2 ч. 8 мин.
Юдино
09:59
09:59
112 км.
2 ч. 20 мин.
Казань
Пассажирская
10:19
125 км.
2 ч. 40 мин.
