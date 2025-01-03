17:45
3 ч. 5 мин.
20:50
Маршрут следования поезда 6384 Йошкар-Ола — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Йошкар-Ола — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Йошкар-Ола
17:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Куяр
17:57
17:58
9 км.
0 ч. 12 мин.
Платформа 92км
18:02
18:03
11 км.
0 ч. 17 мин.
Пемба
18:07
18:08
13 км.
0 ч. 22 мин.
Сурок
18:17
18:18
22 км.
0 ч. 32 мин.
Кундыш
18:29
18:30
30 км.
0 ч. 44 мин.
Суслонгер
18:40
18:41
38 км.
0 ч. 55 мин.
Шелангер
18:53
18:54
47 км.
1 ч. 8 мин.
Платформа 43км
19:03
19:04
55 км.
1 ч. 18 мин.
Илеть
19:13
19:14
59 км.
1 ч. 28 мин.
Яльчевский
19:23
19:23
69 км.
1 ч. 38 мин.
Помары
19:31
19:32
75 км.
1 ч. 46 мин.
Гари
19:43
19:47
87 км.
1 ч. 58 мин.
Зеленый Дол
19:54
19:56
91 км.
2 ч. 9 мин.
Васильево
20:06
20:07
100 км.
2 ч. 21 мин.
Юдино
20:23
20:24
112 км.
2 ч. 38 мин.
Казань
Пассажирская
20:50
125 км.
3 ч. 5 мин.
