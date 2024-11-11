Маршрут следования
Поезд 638С Ростов-на-Дону — Адлер.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:02
15 ч. 16 мин.
08:18
15
Маршрут следования поезда 638С Ростов-на-Дону — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
17:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батайск
17:20
17:23
10 км.
0 ч. 18 мин.
Тихорецкая
19:43
19:45
155 км.
2 ч. 41 мин.
Кавказская
20:43
21:23
213 км.
3 ч. 41 мин.
Гулькевичи
21:47
21:50
226 км.
4 ч. 45 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
23:12
23:14
275 км.
6 ч. 10 мин.
Курганная
00:09
00:11
315 км.
7 ч. 7 мин.
Белореченская
01:19
02:07
372 км.
8 ч. 17 мин.
Хадыженская
03:38
03:40
420 км.
10 ч. 36 мин.
Туапсе
05:20
05:25
469 км.
12 ч. 18 мин.
Лазаревская
06:05
06:21
496 км.
13 ч. 3 мин.
Лоо
07:04
07:07
528 км.
14 ч. 2 мин.
Сочи
07:34
07:46
544 км.
14 ч. 32 мин.
Хоста
08:05
08:07
557 км.
15 ч. 3 мин.
Адлер
08:18
565 км.
15 ч. 16 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
ОТВРАТНЫЙ ПОЕЗД! Вагон старый, кондиционер не справляется. Боковушку взяли, здесь нет ни розетки, ни кондиционера. Есть только в плацкартных 4 местах. Если вы обделяете боковые места, то и цену сделайте меньше. Почему обычные верхние места и боковые стоят одинаково?! Хотя на обычных верхних как раз кондиционер и розетка рядом.
Огромное спасибо. Самые приятные впечатления от поездки. Были окружены заботой, встретили как дорогих гостей. Начальник бригады прошёл по составу и у каждого пассажира поинтересовался все ли было хорошо, все ли устраивает. Сервис на высшем уровне. Питание понравилось, как гарантированное, так и завтрак. Спасибо повару. От путешествия приятные воспоминания.
Вагоны ходят просто в отвратительном состоянии. В 34 градусную жару там чувствуешь себя как в парилке, неужели нельзя оборудовать вагоны кондиционерами, ну или хотя бы помыть вагоны? Так же непонятно зачем придумали расписание, если электрички ездят случайно, ни разу не встречалось, чтоб элка приехала вовремя, всегда с опозданием на 3-5 минут.
Господа, в век технологического прогресса пора бы уже добавить элементарную вещь в вашем сайте — СТРЕЛКУ указание направления движения поезда!!! Это же элементарно! Лично мне надоело гадать, поеду ли я вперёд лицом, или спиной, особенно учитывая, что спиной вперёд меня укачивает. Добавьте простую стрелочку-указатель, и уверяю, что вы облегчите жизнь очень многим!!!
Когда я зашла в вагон, то сразу и не поняла, где я нахожусь. Все было настолько красиво и не обычно, что я даже растерялась. Ко мне сразу же подошла проводница и проводила меня в мое купе. Купе оказалось просторное и уютное. Первое, что бросилось в глаза это широкие кровати, кондиционер и телевизор. Как позже оказалось еще и наличие вай-фай. В общем, я была поражена и обслуживанием, и комфортом, в хорошем смысле. Это была лучшая поездка в моей жизни!!!