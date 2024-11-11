20:55
11 ч. 47 мин.
08:42
10
Маршрут следования поезда 642Э Ростов-на-Дону — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
20:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батайск
21:14
21:17
10 км.
0 ч. 19 мин.
Краснодар 1
00:52
01:27
253 км.
3 ч. 57 мин.
Горячий Ключ
02:49
03:26
295 км.
5 ч. 54 мин.
Туапсе
05:30
05:37
356 км.
8 ч. 35 мин.
Лазаревская
06:19
06:24
383 км.
9 ч. 24 мин.
Лоо
07:17
07:22
415 км.
10 ч. 22 мин.
Сочи
07:52
08:08
431 км.
10 ч. 57 мин.
Хоста
08:27
08:29
444 км.
11 ч. 32 мин.
Адлер
08:42
452 км.
11 ч. 47 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ростов-на-Дону → Адлер Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Когда сели в поезд пассажиры стали доставать проводника по поводу вентиляции, раз нет кондиционера, проводник сказал, что вентиляцию включит позже, но как выяснилось потом, она неисправна. Нам досталось окно с аварийным выходом, оно не открывалось, поэтому, когда другие пассажиры могли хоть как-то дышать мы умирали от жары и духоты.
На глазах пассажиров, проводники поезда отказались садить на поезд семью с несовершеннолетним ребенком из-за того, что у них не было на руках свидетельства о рождении ребенка, а вместо этого была нотариально заверенная копия свидетельства о рождении!
Вагон старый. Сам вагон серо-красный. Внутри коричневое покрытие и сидения. Сидения жесткие. Вагон был 4 плацкарт. Уборки не было при нас, туалет так себе, но запахов не было. Кипяток был, но подтекал из краника. Окна протекали. Поездкой не доволен.
Зашли в вагон, там как в сауне дышать нечем. Матрасы все грязные. Окна, полы и туалеты как будто год не мыли. Потом пошёл дождь и из окон, где форточки полилась ручьём вода, у людей все сумки на полу намокли. Туалет в конце вагона вообще закрыли из-за того, что там забилась раковина.
Поезд самый обычный, вагоны с деревянными окнами, но хотя бы вода в умывальнике не ледяная была. Ехать недолго поэтому условия не напрягают. Проводник - молодой парень, за чистотой в туалете и тамбуре не следил, мешки с мусором вынес только тогда, когда люди стали ставить свои мешочки на пол рядом с дверью в туалет. Я не говорю про мыло и туалетную бумагу.