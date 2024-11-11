19:50
11 ч. 26 мин.
07:16
10
Маршрут следования поезда 642Й Адлер — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
19:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
20:04
20:06
8 км.
0 ч. 14 мин.
Сочи
20:25
20:33
21 км.
0 ч. 35 мин.
Лоо
20:56
20:58
37 км.
1 ч. 6 мин.
Лазаревская
21:40
21:45
69 км.
1 ч. 50 мин.
Туапсе
22:28
22:40
96 км.
2 ч. 38 мин.
Горячий Ключ
00:12
00:39
157 км.
4 ч. 22 мин.
Краснодар 1
01:37
02:13
199 км.
5 ч. 47 мин.
Батайск
06:53
06:56
442 км.
11 ч. 3 мин.
Ростов
Главный
07:16
452 км.
11 ч. 26 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Места на втором этаже очень мало, оно просто крошечное. На верхних полках могут спать дети или взрослые ростом не более 170-175 см с учётом того, что сесть там не реально даже ребенку. Поезд ужасно шатает, а что говорить о треске и грохоте, когда он поворачивает или тормозит. Нам на втором этаже было очень громко, а тем, кто на первом повезло ещё меньше.
Прошла в туалет на вокзале за полчаса до поезда, предъявила билет на поезд, меня не пропустили, сказали, что этот закон отменили у них, что надо платить. В связи с комендантским часом бесплатный туалет на улице где-то там закрыт, а почему люди должны платить за туалет при наличии билета, которые всю ночь на вокзале ожидают поезд, если в помещении больше нет бесплатных туалетов.
Белье дают влажное, и при кондиционере это неприятно, но очень порадовала работа клиринга, все чистенько, пыль не летит, даже на местах, которые не видно все чистенько, порадовало. Туалет так же чистый. Всё супер, спасибо персоналу за чистоту.
Питание в поездах дальнего следования покупаю всегда вместе с билетами, если такая услуга есть. Что могу сказать, как постоянный клиент. Порции хорошие, еда вкусная, приготовлена по-домашнему, и я оставляла благодарный отзыв по этому поводу.
На все можно закрыть глаза, что не зависит от человеческого фактора, к примеру: туалет грязный, сиденья порванные, едкий запах и т.д. “С горем пополам” можно доехать. Но то, как поиздевался над пассажирами персонал вагона, “уже ни в какие рамки не лезет”! Они до такой жути натопили вагон, люди через одного бегали в тамбур сделать хотя бы глоток воздуха