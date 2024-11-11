Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 642С Ростов-на-Дону — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
20:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батайск
21:04
21:07
10 км.
0 ч. 19 мин.
Краснодар 1
00:55
01:05
253 км.
4 ч. 10 мин.
Горячий Ключ
02:12
02:51
295 км.
5 ч. 27 мин.
Туапсе
04:27
04:37
356 км.
7 ч. 42 мин.
Лазаревская
05:19
05:25
383 км.
8 ч. 34 мин.
Лоо
06:14
06:19
415 км.
9 ч. 29 мин.
Сочи
06:43
07:00
431 км.
9 ч. 58 мин.
Хоста
07:19
07:21
444 км.
10 ч. 34 мин.
Адлер
07:32
452 км.
10 ч. 47 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Друг взял нам два билета на данный поезд, надо было съездить к нашим друзьям в Адлер, поездка прошла вполне отлично, за маленьким исключением в поезде было немного жарковато, а так все хорошо
Ездили из Краснодара в Адлер на этом поезде в начале января. В целом поездкой остались довольными, вагон был не таким убитым, как обычно нам попадалось нечто невообразимое. Электронное табло, в купе удобные лежаки с нормальными подушками. Ехали в ночное время, так что поспали и на утро были уже на месте.
Нормальный поезд, чистый, понравилось приветливое отношение проводников. Постельное бельё выдают, есть в постоянном пользовании кипяток. Тесновато внутри, крохотные туалеты, но в целом доехать до места можно.
В молодости лишь бы доехать, а сейчас еду на этом поезде с комфортом и в чистоте. Для меня главное чтобы никто не курил, никто не курит. В вагоне приятный запах. Кипяток и чистые стаканы всегда в наличии. За обслуживание в поезде ставлю твердую пятерку.
Ехал в вагоне плацкарт, кондиционер шпарил всю дорогу, на улицу даже выходить неохота было на жару +35. Проводницы – “душки» подмели и проводили влажную уборку, с охотой помогали бабушке в соседнем купе заправить постельное и т.д. Давненько я так хорошо не проводил два дня в наших поездах.
Отвратные проводники, которые пихают тебя локтями, проходя по коридору, в котором ты стоишь, с какими-то хамскими комментариями. Воды питьевой нет, приходилось студить из чайника, по приезду тетка-проводница только после 2-х минут уговоров дала щетку, тоже с таким хамством.
Ребята, это песня!!! Вот такими должны быть вагоны. В коридорах и купе ковровое покрытие (дорожки). Биотуалет и кондиционер просто супер. Купе – отдельная песня. Впервые в поезде я выспался не хуже, чем дома. Спасибо. Проводники, молодежь, работали как часы. В вагоне чисто, титан с кипятком, общаются вежливо, на вопросы всегда ответят.
Духота в вагонах, постоянно закрывающийся туалет и давно устаревшие и списанные вагоны. Вагоны почти не убираются или моют пол с большим количеством хлорки, дышать нечем. А цена постоянно увеличивается на билеты. За такой сервис нам еще надо доплачивать, что мы едем на этом поезде.
Это был какой-то кошмар, душегубка! Кондиционеров нет, вентиляция вообще не работает! На всех остановках выходили, чтоб глотнуть свежего воздуха! Благо, что ехать было недолго! Свет был только ночной! Когда на улице стало темно, то и вагон погрузился в сумерки.