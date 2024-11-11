Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 642Ж Адлер — Ростов-на-Дону. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 642Ж Адлер — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
20:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
20:42
20:44
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
21:04
21:17
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
21:42
21:47
37 км.
1 ч. 12 мин.
Лазаревская
22:28
22:31
69 км.
1 ч. 58 мин.
Туапсе
23:10
23:29
96 км.
2 ч. 40 мин.
Горячий Ключ
01:42
02:14
157 км.
5 ч. 12 мин.
Краснодар 1
03:19
03:29
199 км.
6 ч. 49 мин.
Батайск
06:55
06:58
442 км.
10 ч. 25 мин.
Ростов
Главный
07:18
452 км.
10 ч. 48 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Ростов-на-Дону Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехали с отдыха всей семьёй, давно не встречали такого доброжелательного и заботливого отношения. Ни одна наша просьба не осталась без внимания. Проводник оказалась настолько душевным и позитивным человеком, что в вагоне создавалось ощущение домашней атмосферы. Всё чистенько, уютно несмотря на то, что вагон довольно старый. Пока такие ответственные и внимательные люди будут работать, желание путешествовать поездом не пропадёт.
Вагон полный нетрезвых мужчин, распитие спиртных напитков под носом у проводника, в общем, сплошное безобразие. Особенно бросается в глаза беспомощность и неумение контролировать ситуацию и поддерживать порядок в вагоне ответственными лицами, как со стороны проводника, так и со стороны начальника поезда
Вам может попасться, как и неплохой вагон, так и отвратительный. Проблема в том, что понять какой вам попадётся вагон невозможно. Например, есть шанс, что Вы сядете в вагон с кондиционером, с цифровым табло, с розетками и с комфортными кроватями; так и шанс, что Вам попадётся ужасно старый вагон, без розеток и возможности регулирование температуры.
В вагоне чистота, порядок, свежесть и уют. В туалетах все на своих местах, чисто, сухо, все гигиенические принадлежности в наличии. Никаких запахов!!!Проводник каждому пассажиру нашла свой подход, не зависимо от возраста, пола, настроения. Каждому подобрала нужное слово. Кому холодно – одеяло поправит, чай горячий принесет; кому жарко – окно откроет, шторы опустит. Ни одного намека на усталость или трудность. Она всегда с улыбкой, у нее прекрасное чувство юмора, очень располагает к общению.
Впечатление конечно неоднозначное. Купе нам попалось в принципе комфортное, конечно старое, но хоть розетки были и не узкое, оно периодически жутко поскрипывало. Проводница у нас была хорошая, приветливая, предлагала кофе, не только разводимый, но и натуральный.