Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 643М Салехард — Воркута на карте со всеми остановками
Расписание поезда Салехард — Воркута с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лабытнанги
11:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Обская
11:25
11:40
10 км.
0 ч. 25 мин.
Платформа 177км
11:47
11:48
12 км.
0 ч. 47 мин.
Платформа 165км
12:02
12:03
20 км.
1 ч. 2 мин.
Харп Северное Сияние
12:19
12:41
30 км.
1 ч. 19 мин.
Платформа 141км
12:58
12:59
41 км.
1 ч. 58 мин.
Платформа 134км
13:09
13:10
46 км.
2 ч. 9 мин.
Платформа 129км
13:17
13:18
50 км.
2 ч. 17 мин.
Собь
13:35
13:41
60 км.
2 ч. 35 мин.
Платформа 110км
13:53
13:54
66 км.
2 ч. 53 мин.
Полярный Урал
14:13
14:15
77 км.
3 ч. 13 мин.
Хорота
14:48
15:08
97 км.
3 ч. 48 мин.
Елецкая
15:43
16:01
115 км.
4 ч. 43 мин.
Никита
16:30
16:31
134 км.
5 ч. 30 мин.
Чум
17:15
17:16
159 км.
6 ч. 15 мин.
Сейда
17:26
18:26
165 км.
6 ч. 26 мин.
Чум
18:37
18:38
171 км.
7 ч. 37 мин.
Кыкшор
18:54
18:58
181 км.
7 ч. 54 мин.
Песец
19:15
19:16
192 км.
8 ч. 15 мин.
Хановей
19:31
19:33
200 км.
8 ч. 31 мин.
Юнь-Яга
19:56
19:57
215 км.
8 ч. 56 мин.
Воркута
20:14
226 км.
9 ч. 14 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Салехард → Воркута Распечатать расписание поезда