Маршрут следования и продажа билетов
31
Маршрут следования поезда 6444 Нижний Тагил — Керамик на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Тагил — Керамик с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Тагил
02:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 365км
02:12
02:13
2 км.
0 ч. 4 мин.
Старатель
02:18
02:19
6 км.
0 ч. 10 мин.
Анатольская
02:40
02:41
24 км.
0 ч. 32 мин.
Невьянск
03:04
03:06
46 км.
0 ч. 56 мин.
Остановочный пункт 419км
03:12
03:13
52 км.
1 ч. 4 мин.
Шурала
03:16
03:17
54 км.
1 ч. 8 мин.
Нейво-Рудянская
03:26
03:27
63 км.
1 ч. 18 мин.
Верх-Нейвинск
03:36
03:38
71 км.
1 ч. 28 мин.
Мурзинка
03:48
03:49
79 км.
1 ч. 40 мин.
Калиново
03:55
03:56
83 км.
1 ч. 47 мин.
Таватуй
04:04
04:05
90 км.
1 ч. 56 мин.
Аять
04:15
04:16
96 км.
2 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 472км
04:20
04:21
97 км.
2 ч. 12 мин.
Сагра
04:24
04:25
99 км.
2 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 479км
04:30
04:31
103 км.
2 ч. 22 мин.
Исеть
04:36
04:37
106 км.
2 ч. 28 мин.
Гать
04:44
04:45
111 км.
2 ч. 36 мин.
Шувакиш
04:50
04:51
115 км.
2 ч. 42 мин.
Огородная
04:54
04:55
117 км.
2 ч. 46 мин.
Екатеринбург-Сортировочный
05:02
05:03
119 км.
2 ч. 54 мин.
Электродепо
05:07
05:08
122 км.
2 ч. 59 мин.
Виз
05:12
05:13
124 км.
3 ч. 4 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
05:18
05:30
126 км.
3 ч. 10 мин.
Первомайская
05:34
05:35
128 км.
3 ч. 26 мин.
Шарташ
05:38
05:39
129 км.
3 ч. 30 мин.
Лесотехническая
05:43
05:44
130 км.
3 ч. 35 мин.
Ботаническая
05:47
05:48
133 км.
3 ч. 39 мин.
Уктус
05:50
05:51
134 км.
3 ч. 42 мин.
Вторчермет
05:54
05:55
135 км.
3 ч. 46 мин.
Керамик
05:58
136 км.
3 ч. 50 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Нижний Тагил → Керамик Распечатать расписание поезда