Маршрут следования и продажа билетов
11:10
4 ч. 1 мин.
15:11
Маршрут следования поезда 6446 Нижний Тагил — Керамик на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Тагил — Керамик с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Тагил
11:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 365км
11:14
11:15
2 км.
0 ч. 4 мин.
Старатель
11:20
11:21
6 км.
0 ч. 10 мин.
Садоводы
11:25
11:26
9 км.
0 ч. 15 мин.
Монзино
11:29
11:30
11 км.
0 ч. 19 мин.
Шайтанка
11:33
11:34
13 км.
0 ч. 23 мин.
Совхоз Леневский
11:38
11:39
17 км.
0 ч. 28 мин.
Анатольская
11:46
11:47
22 км.
0 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 392км
11:51
11:52
24 км.
0 ч. 41 мин.
Таволги
11:56
11:57
27 км.
0 ч. 46 мин.
Быньговский
12:03
12:04
32 км.
0 ч. 53 мин.
Невьянск
12:14
12:15
43 км.
1 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 419км
12:21
12:22
49 км.
1 ч. 11 мин.
Шурала
12:25
12:26
51 км.
1 ч. 15 мин.
Нейва
12:31
12:32
57 км.
1 ч. 21 мин.
Нейво-Рудянская
12:36
12:37
60 км.
1 ч. 26 мин.
Верх-Нейвинск
12:45
12:46
68 км.
1 ч. 35 мин.
Мурзинка
12:55
12:56
76 км.
1 ч. 45 мин.
Калиново
13:01
13:02
80 км.
1 ч. 51 мин.
Таватуй
13:10
13:11
87 км.
2 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 466км
13:15
13:16
90 км.
2 ч. 5 мин.
Аять
13:21
13:22
93 км.
2 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 472км
13:25
13:26
94 км.
2 ч. 15 мин.
Сагра
13:29
13:30
96 км.
2 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 479км
13:34
13:35
100 км.
2 ч. 24 мин.
Исеть
13:41
13:42
103 км.
2 ч. 31 мин.
Гать
13:49
13:50
108 км.
2 ч. 39 мин.
Шувакиш
13:55
13:56
112 км.
2 ч. 45 мин.
Огородная
13:59
14:00
114 км.
2 ч. 49 мин.
Екатеринбург-Сортировочный
14:07
14:13
116 км.
2 ч. 57 мин.
Электродепо
14:17
14:18
119 км.
3 ч. 7 мин.
Виз
14:22
14:23
121 км.
3 ч. 12 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
14:28
14:43
123 км.
3 ч. 18 мин.
Первомайская
14:47
14:48
125 км.
3 ч. 37 мин.
Шарташ
14:51
14:52
126 км.
3 ч. 41 мин.
Лесотехническая
14:56
14:57
127 км.
3 ч. 46 мин.
Ботаническая
15:00
15:01
130 км.
3 ч. 50 мин.
Уктус
15:03
15:04
131 км.
3 ч. 53 мин.
Вторчермет
15:07
15:08
132 км.
3 ч. 57 мин.
Керамик
15:11
133 км.
4 ч. 1 мин.
