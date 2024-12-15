13:28
4 ч. 27 мин.
17:55
40
Маршрут следования поезда 6448 Нижний Тагил — Керамик на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Тагил — Керамик с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Тагил
13:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 365км
13:32
13:33
2 км.
0 ч. 4 мин.
Старатель
13:38
13:39
6 км.
0 ч. 10 мин.
Садоводы
13:43
13:44
9 км.
0 ч. 15 мин.
Монзино
13:47
13:48
11 км.
0 ч. 19 мин.
Шайтанка
13:51
13:52
13 км.
0 ч. 23 мин.
Совхоз Леневский
13:58
13:59
17 км.
0 ч. 30 мин.
Анатольская
14:07
14:08
22 км.
0 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 392км
14:13
14:14
24 км.
0 ч. 45 мин.
Таволги
14:19
14:20
27 км.
0 ч. 51 мин.
Быньговский
14:28
14:29
32 км.
1 ч. 0 мин.
Невьянск
14:40
14:42
43 км.
1 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 419км
14:49
14:50
49 км.
1 ч. 21 мин.
Шурала
14:53
14:54
51 км.
1 ч. 25 мин.
Нейва
15:00
15:01
57 км.
1 ч. 32 мин.
Нейво-Рудянская
15:07
15:08
60 км.
1 ч. 39 мин.
Верх-Нейвинск
15:18
15:20
68 км.
1 ч. 50 мин.
Мурзинка
15:30
15:31
76 км.
2 ч. 2 мин.
Калиново
15:38
15:39
80 км.
2 ч. 10 мин.
Таватуй
15:49
15:50
87 км.
2 ч. 21 мин.
Остановочный пункт 466км
15:56
15:57
90 км.
2 ч. 28 мин.
Аять
16:05
16:19
93 км.
2 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 472км
16:22
16:23
94 км.
2 ч. 54 мин.
Сагра
16:26
16:27
96 км.
2 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 479км
16:31
16:32
100 км.
3 ч. 3 мин.
Исеть
16:36
16:37
103 км.
3 ч. 8 мин.
Гать
16:45
16:46
108 км.
3 ч. 17 мин.
Шувакиш
16:50
16:51
112 км.
3 ч. 22 мин.
Огородная
16:54
16:55
114 км.
3 ч. 26 мин.
Екатеринбург-Сортировочный
17:02
17:03
116 км.
3 ч. 34 мин.
Электродепо
17:07
17:08
119 км.
3 ч. 39 мин.
Виз
17:12
17:13
121 км.
3 ч. 44 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
17:18
17:26
123 км.
3 ч. 50 мин.
Первомайская
17:31
17:32
125 км.
4 ч. 3 мин.
Шарташ
17:34
17:35
126 км.
4 ч. 6 мин.
Лесотехническая
17:40
17:41
127 км.
4 ч. 12 мин.
Ботаническая
17:44
17:45
130 км.
4 ч. 16 мин.
Уктус
17:47
17:48
131 км.
4 ч. 19 мин.
Вторчермет
17:51
17:52
132 км.
4 ч. 23 мин.
Керамик
17:55
133 км.
4 ч. 27 мин.
