Расписание поезда Нижний Тагил — Керамик с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Нижний Тагил 15:16 0 км. 0 ч. 0 мин. Остановочный пункт 365км 15:20 1 мин. 15:21 2 км. 0 ч. 4 мин. Старатель 15:26 1 мин. 15:27 6 км. 0 ч. 10 мин. Садоводы 15:30 1 мин. 15:31 9 км. 0 ч. 14 мин. Монзино 15:34 1 мин. 15:35 11 км. 0 ч. 18 мин. Шайтанка 15:37 1 мин. 15:38 13 км. 0 ч. 21 мин. Совхоз Леневский 15:42 1 мин. 15:43 17 км. 0 ч. 26 мин. Анатольская 15:49 1 мин. 15:50 22 км. 0 ч. 33 мин. Остановочный пункт 392км 15:54 1 мин. 15:55 24 км. 0 ч. 38 мин. Таволги 15:58 1 мин. 15:59 27 км. 0 ч. 42 мин. Быньговский 16:05 1 мин. 16:06 32 км. 0 ч. 49 мин. Невьянск 16:17 1 мин. 16:18 43 км. 1 ч. 1 мин. Остановочный пункт 419км 16:25 1 мин. 16:26 49 км. 1 ч. 9 мин. Шурала 16:29 1 мин. 16:30 51 км. 1 ч. 13 мин. Нейва 16:36 1 мин. 16:37 57 км. 1 ч. 20 мин. Нейво-Рудянская 16:41 1 мин. 16:42 60 км. 1 ч. 25 мин. Верх-Нейвинск 16:51 1 мин. 16:52 68 км. 1 ч. 35 мин. Мурзинка 17:01 1 мин. 17:02 76 км. 1 ч. 45 мин. Калиново 17:08 1 мин. 17:09 80 км. 1 ч. 52 мин. Таватуй 17:17 1 мин. 17:18 87 км. 2 ч. 1 мин. Остановочный пункт 466км 17:21 1 мин. 17:22 90 км. 2 ч. 5 мин. Аять 17:27 1 мин. 17:28 93 км. 2 ч. 11 мин. Остановочный пункт 472км 17:31 1 мин. 17:32 94 км. 2 ч. 15 мин. Сагра 17:34 1 мин. 17:35 96 км. 2 ч. 18 мин. Остановочный пункт 479км 17:39 1 мин. 17:40 100 км. 2 ч. 23 мин. Исеть 17:45 1 мин. 17:46 103 км. 2 ч. 29 мин. Гать 17:53 1 мин. 17:54 108 км. 2 ч. 37 мин. Шувакиш 17:59 1 мин. 18:00 112 км. 2 ч. 43 мин. Огородная 18:04 1 мин. 18:05 114 км. 2 ч. 48 мин. Екатеринбург-Сортировочный 18:12 1 мин. 18:13 116 км. 2 ч. 56 мин. Электродепо 18:17 1 мин. 18:18 119 км. 3 ч. 1 мин. Виз 18:22 1 мин. 18:23 121 км. 3 ч. 6 мин. Екатеринбург

Пассажирский 18:28 4 мин. 18:32 123 км. 3 ч. 12 мин. Первомайская 18:37 1 мин. 18:38 125 км. 3 ч. 21 мин. Шарташ 18:40 1 мин. 18:41 126 км. 3 ч. 24 мин. Лесотехническая 18:45 1 мин. 18:46 127 км. 3 ч. 29 мин. Ботаническая 18:50 1 мин. 18:51 130 км. 3 ч. 34 мин. Уктус 18:53 1 мин. 18:54 131 км. 3 ч. 37 мин. Вторчермет 18:57 1 мин. 18:58 132 км. 3 ч. 41 мин. Керамик 19:02 133 км. 3 ч. 46 мин.