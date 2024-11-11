Маршрут следования и продажа билетов
15:16
3 ч. 46 мин.
19:02
40
Маршрут следования поезда 6464 Нижний Тагил — Керамик на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Тагил — Керамик с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Тагил
15:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 365км
15:20
15:21
2 км.
0 ч. 4 мин.
Старатель
15:26
15:27
6 км.
0 ч. 10 мин.
Садоводы
15:30
15:31
9 км.
0 ч. 14 мин.
Монзино
15:34
15:35
11 км.
0 ч. 18 мин.
Шайтанка
15:37
15:38
13 км.
0 ч. 21 мин.
Совхоз Леневский
15:42
15:43
17 км.
0 ч. 26 мин.
Анатольская
15:49
15:50
22 км.
0 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 392км
15:54
15:55
24 км.
0 ч. 38 мин.
Таволги
15:58
15:59
27 км.
0 ч. 42 мин.
Быньговский
16:05
16:06
32 км.
0 ч. 49 мин.
Невьянск
16:17
16:18
43 км.
1 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 419км
16:25
16:26
49 км.
1 ч. 9 мин.
Шурала
16:29
16:30
51 км.
1 ч. 13 мин.
Нейва
16:36
16:37
57 км.
1 ч. 20 мин.
Нейво-Рудянская
16:41
16:42
60 км.
1 ч. 25 мин.
Верх-Нейвинск
16:51
16:52
68 км.
1 ч. 35 мин.
Мурзинка
17:01
17:02
76 км.
1 ч. 45 мин.
Калиново
17:08
17:09
80 км.
1 ч. 52 мин.
Таватуй
17:17
17:18
87 км.
2 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 466км
17:21
17:22
90 км.
2 ч. 5 мин.
Аять
17:27
17:28
93 км.
2 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 472км
17:31
17:32
94 км.
2 ч. 15 мин.
Сагра
17:34
17:35
96 км.
2 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 479км
17:39
17:40
100 км.
2 ч. 23 мин.
Исеть
17:45
17:46
103 км.
2 ч. 29 мин.
Гать
17:53
17:54
108 км.
2 ч. 37 мин.
Шувакиш
17:59
18:00
112 км.
2 ч. 43 мин.
Огородная
18:04
18:05
114 км.
2 ч. 48 мин.
Екатеринбург-Сортировочный
18:12
18:13
116 км.
2 ч. 56 мин.
Электродепо
18:17
18:18
119 км.
3 ч. 1 мин.
Виз
18:22
18:23
121 км.
3 ч. 6 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:28
18:32
123 км.
3 ч. 12 мин.
Первомайская
18:37
18:38
125 км.
3 ч. 21 мин.
Шарташ
18:40
18:41
126 км.
3 ч. 24 мин.
Лесотехническая
18:45
18:46
127 км.
3 ч. 29 мин.
Ботаническая
18:50
18:51
130 км.
3 ч. 34 мин.
Уктус
18:53
18:54
131 км.
3 ч. 37 мин.
Вторчермет
18:57
18:58
132 км.
3 ч. 41 мин.
Керамик
19:02
133 км.
3 ч. 46 мин.
