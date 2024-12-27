Маршрут следования и продажа билетов
06:35
1 ч. 38 мин.
08:13
20
Маршрут следования поезда 6502 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
06:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
06:44
06:45
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
06:49
06:49
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
06:53
06:54
7 км.
0 ч. 18 мин.
Хапры
07:00
07:01
14 км.
0 ч. 25 мин.
Недвиговка
07:09
07:10
24 км.
0 ч. 34 мин.
Синявская
07:19
07:20
33 км.
0 ч. 44 мин.
Морской Чулек
07:23
07:23
36 км.
0 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 1300км
07:26
07:27
38 км.
0 ч. 51 мин.
Мержаново
07:30
07:31
40 км.
0 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 1295км
07:33
07:33
41 км.
0 ч. 58 мин.
Морская
07:38
07:39
43 км.
1 ч. 3 мин.
Приморка
07:43
07:44
46 км.
1 ч. 8 мин.
Вареновка
07:46
07:47
48 км.
1 ч. 11 мин.
Бессергеновка
07:50
07:50
49 км.
1 ч. 15 мин.
Михайловка
07:53
07:54
54 км.
1 ч. 18 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
07:59
08:00
56 км.
1 ч. 24 мин.
Мебельный Комбинат
08:04
08:04
57 км.
1 ч. 29 мин.
Красный Котельщик
08:07
08:08
58 км.
1 ч. 32 мин.
Таганрог
08:13
59 км.
1 ч. 38 мин.
