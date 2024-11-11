Маршрут следования и продажа билетов
11:31
1 ч. 34 мин.
13:05
18
Маршрут следования поезда 6504 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
11:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
11:40
11:41
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
11:45
11:45
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
11:49
11:50
7 км.
0 ч. 18 мин.
Хапры
11:57
11:58
14 км.
0 ч. 26 мин.
Синявская
12:12
12:13
33 км.
0 ч. 41 мин.
Морской Чулек
12:16
12:16
36 км.
0 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 1300км
12:19
12:20
38 км.
0 ч. 48 мин.
Мержаново
12:23
12:24
40 км.
0 ч. 52 мин.
Морская
12:29
12:30
43 км.
0 ч. 58 мин.
Приморка
12:34
12:35
46 км.
1 ч. 3 мин.
Вареновка
12:37
12:38
48 км.
1 ч. 6 мин.
Бессергеновка
12:41
12:41
49 км.
1 ч. 10 мин.
Михайловка
12:44
12:45
54 км.
1 ч. 13 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
12:50
12:52
56 км.
1 ч. 19 мин.
Мебельный Комбинат
12:56
12:56
57 км.
1 ч. 25 мин.
Красный Котельщик
12:59
13:00
58 км.
1 ч. 28 мин.
Таганрог
13:05
59 км.
1 ч. 34 мин.
